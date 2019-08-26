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26.08.2019 19:00
Рубрика: Экономика

Служба финомбудсмена призвала избегать посредников при подаче обращений

Текст: Юлия Кривошапко
Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного сообщает об участившихся случаях подачи гражданами обращений финансовому уполномоченному через посредников, взимающих с них плату.

Об этом стало известно после того, как потребители вместе с необходимыми документами для финансового уполномоченного начали прикладывать квитанции об оплате услуг по консультированию и помощи в подготовке обращений омбудсмену. Из квитанций следует, что стоимость посреднических услуг обходится в сумму от 3000 до 7000 рублей.

Между тем, для потребителей обращение к финансовому уполномоченному бесплатно, подача обращения не требует специальных юридических познаний, напоминает руководитель Службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного Ольга Крайнова.

Фото: iStock
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Подать обращение можно в электронной форме - через личный кабинет на сайте омбудсмена.

В личном кабинете нужно заполнить простую и понятную форму обращения, объясняет Крайнова. Направить обращение финансовому уполномоченному можно также в письменной форме по адресу Службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного. При этом направление обращений уполномоченному через посредников не гарантирует сохранность и безопасность персональных данных потребителей финансовых услуг.

"Служба финансового уполномоченного рекомендует потребителям финансовых услуг внимательно относиться к использованию подобного рода посреднических услуг. Законом расходы потребителей на оплату этих услуг возмещению не подлежат", - напоминает Ольга Крайнова.

В случае возникновения затруднений при направлении обращения специалисты call-центра Службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного окажут потребителю необходимую помощь. Телефон этого центра: 8 (800) 200-00-10 (звонок по России бесплатный).

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