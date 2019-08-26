Куда исчез Хуан Гуайдо? Еще полгода назад практически любые выпуски новостей начинались с сообщений об очередной попытке госпереворота в Боливарианской Республике, объявляемой президентом-самозванцем для свержения законного главы государства Николаса Мадуро. Много говорилось о возможном вторжении в Венесуэлу коалиции проамериканских стран под эгидой Вашингтона. Но звучащая от Гуайдо изо дня в день мантра о скором смещении чавистов, похоже, порядком поднадоела его сторонникам и покровителям - ведь все обещания и громкие заявления оказались пустыми.

Правительство Мадуро продолжает руководить страной, хотя под давлением жесточайшей экономической блокады со стороны США с каждым днем делать это, безусловно, все сложнее. Только вот извлечь политические дивиденды у Гуайдо - молодого спикера оппозиционного венесуэльского парламента - от ухудшения социально-экономической ситуации никак не получается.

Армия и правоохранительные органы, выступающие гарантом устойчивости страны, не верят его увещеваниям и по-прежнему сохраняют верность присяге. После того как ставка на Гуайдо оказалась бита, противники Мадуро придумали новый план. В западных СМИ появилась информация о формировании частной армии для борьбы с чавистами. Этим занялся бывший политик Пабло Медина, который по доброй традиции венесуэльских богачей живет отнюдь не дома, а в Майами. Этот подзабытый деятель, некогда являвшийся сторонником Уго Чавеса, а затем ушедший в оппозицию и даже там проигравший на президентских праймериз (он занял 6-е место среди антиправительственных кандидатов при подготовке к президентским выборам 2013 года), на полном серьезе заявил о том, что намерен собрать армию из 10 тысяч наемников, которые затем направятся свергать Мадуро. По словам Медины, ему уже удалось собрать на эти цели 400 тысяч долларов. В интервью журналисту Хайме Бейли венесуэлец призвал сопереживающих и дальше перечислять средства на борьбу с чавистами.

Нет смысла рассуждать о том, что 10 тысяч человек вряд ли справятся с одной из самых подготовленных и располагающих современными системами вооружения армий региона. Весьма красочно свидетельствует о реальности планов авантюриста реакция в самой Венесуэле. Все видные венесуэльские политики, о поддержке которых Медина говорил в своем интервью, после его выступления поспешили тут же откреститься от жителя Майами, назвав планы по финансированию вторжения в Боливарианскую Республику абсурдными. Крайне показательно, что даже одно из наиболее одиозных объединений страны - антиправительственное движение "Я Венесуэла" - и ее лидер Мария Корина Мачадо поспешили заявить, что впервые слышат о намерениях Медины и не имеют с ним ничего общего. При этом та же Мачадо уже давно призывает США решиться на военную интервенцию в Венесуэлу.

Главная опасность подобных абсурдных, на первый взгляд, предложений заключается в том, что в условиях, когда цивилизованного решения внутривенесуэльского кризиса пока, увы, не прослеживается и ситуация остается взрывоопасной, а для местной оппозиции превращается в безвыходную, такие идеи вполне могут "прижиться". Их могут подхватить и "горячие головы" в Вашингтоне.

Тем временем уже вскоре ситуация в рядах антиправительственных сил резко осложнится. Пятого января 2020 года полномочия Гуайдо на посту спикера Нацассамблеи формально истекают, а за "лакомое место" среди венесуэльских оппозиционеров может развернуться настоящая "подковерная" война. Ведь в этот день оппозиционеры должны избрать нового спикера парламента: после победы на предыдущих парламентских выборах выступавшие на них в виде оппозиционного объединения Платформа демократического единства антиправительственные партии договорились, что каждый год будут обновлять руководство заксобрания - чтобы никому не было "обидно". Так спикером стал и сам Гуайдо - 5 января 2019 года именно его партии "Народная воля" выпала очередь выдвигать депутата, который на год должен был возглавить Национальную ассамблею. Вот только все лидеры "народовольцев" в тот момент оказались не у дел - кто сбежал из страны, спасаясь от судебного преследования по обвинению в организации массовых протестов, кто уже находился под арестом. При этом сам Гуайдо - фигура для венесуэльских политиков крайне неоднозначная, которая никогда не воспринималась всерьез маститыми оппозиционерами. У 36-летнего "народовольца" напрочь отсутствует необходимый для "борца с режимом" багаж. Он никогда не был на лидирующих позициях даже в собственной партии, не занимал там руководящих должностей. О том, что Гуайдо - лидер венесуэльской оппозиции, начали говорить лишь после того, как его признали в Вашингтоне - небывалый, по меркам античавистов, успех.

Теперь же по всем внутренним соглашениям между оппозиционерами Гуайдо должен уйти в тень и стать простым депутатом. Вот только о своих президентских полномочиях он заявлял именно как глава парламента - только спикер заксобрания, согласно конституции республики, имеет право занять пост временного президента, когда, обратите внимание на важное объяснение, действующий глава государства не может исполнять свои обязанности. Получается, что если Гуайдо потеряет статус спикера, он автоматически лишится "президентства". Похоже, что выход из этой непростой ситуации в форме прямого указания будет предложен позже из Вашингтона. Ведь американцы не смирятся с тем, что усилия по свержению столь ненавистного им Мадуро потерпели фиаско, и открыто не признают полный провал своего ставленника Гуайдо.

Кстати, одним из косвенных свидетельств того, что в Белом доме попросту не знают, как дальше быть со своими венесуэльскими протеже, является "просочившаяся" недавно в прессу информация о контактах людей из окружения Трампа с ближайшим к Мадуро политиком - спикером Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо. Можно было бы допустить, что это попытка внести раскол в до сих пор единые ряды венесуэльских социалистов. Однако фигура Кабельо на эту роль никак не подходит. Ведь для Вашингтона этот человек - абсолютное исчадие ада. Рассчитывать на то, что такой человек поддался на увещевания США, попросту абсурдно. Куда более вероятен другой сценарий - американцы, убедившись в безрезультативности попыток полной смены власти в Венесуэле, пытаются разработать новую стратегию, которая, вполне возможно, уже не будет столь категорична в отношении правительства Мадуро и не будет подразумевать автоматическую сдачу чавистами своих руководящих постов. Сегодня абсолютно очевидно, что венесуэльский кризис лишь процветает, а ситуация стала патовой. При этом те же экономические интересы США в Венесуэле остаются - именно об этом свидетельствует продолжение операционной деятельности американской компании Chevron в республике, несмотря на введенные Белым домом жесточайшие санкции против Каракаса.

Все происходящее сейчас в стране явно свидетельствует об одном - без реального внутриполитического диалога и готовности конфликтующих сторон пойти на необходимые компромиссные решения преодолеть кризис будет невозможно. Ну, а пока как власти, так и оппозиция вместе со своими зарубежными союзниками пытаются гнуть свою линию, надеяться на скорую стабилизацию обстановки в стране не приходится.