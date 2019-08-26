Правительство России внесло в Госдуму законопроект, запрещающий устанавливать на фасадах объектов культурного наследия чужеродные элементы: кондиционеры, тарелки спутникового телевидения и прочее.

Все, что портит вид дома-памятника, должно быть демонтировано. Ведь искусство требует жертв, в том числе - от жильцов дома.

Если дом не жилой, то от лишних деталей на фасаде его очистят в течение ста восьмидесяти суток. Если жилой - сроки могут быть другими

Разработчики проекта обратили внимание, что, хотя закон и содержит определенные ограничения на работы на объекте культурного наследия, прямого запрета вешать на фасаде кондиционеры нет. Отсюда возникают проблемы. Некоторые жильцы пытаются действовать по принципу "что не запрещено, то разрешено" и устанавливают инородные предметы самостоятельно.

В итоге в Минкультуры России по итогам анализа информации о размещении на фасадах объектов технических устройств, в том числе кондиционеров и тарелок спутникового телевидения, был сделан вывод о недостаточности правового регулирования данного вопроса.

Видеокамеру со скульптуры юноши на фасаде этого исторического особняка придется снять. Но только если дом входит в список объектов культурного наследия. А если нет? Фото: Instagram / lonesome_grass

"Проблема размещения технических устройств на фасадах объектов культурного наследия носит не только эстетический характер, - рассказывают разработчики проекта. - Применяемые средства и способы монтажа (крепления) технических устройств могут нанести вред объекту культурного наследия. В процессе монтажа-демонтажа в здании памятника делаются сквозные отверстия без учета имеющихся трещин и деформации, на объект оказывается механическое воздействие без учета его технического состояния. Отсутствие однозначного правового запрета на размещение кондиционеров и иных технических устройств на фасадах объектов культурного наследия создает дополнительные административные барьеры и факторы, стимулирующие коррупцию".

Поэтому предлагается прописать жесткий запрет. Предполагается, что в случае принятия закона уже установленные кондиционеры будут демонтированы.

Если дом не жилой, то от лишних деталей на фасаде его очистят в течение ста восьмидесяти суток после вступления закона в силу. Если дом жилой, демонтаж будет осуществляться только при проведении работ по сохранению такого объекта культурного наследия.

Для этого необходимо будет составить проектную документацию, содержащую в том числе техническое решение по системе кондиционирования воздуха. То есть надо постараться найти такое решение, чтобы и в квартире не было душно, и на фасаде ничто лишнее глаз не мозолило.

По данным разработчиков проекта, в настоящее время 142 тысячи 112 памятников и ансамблей включено в охраняемый реестр. В том числе к объектам культурного наследия относятся 8,7 тысячи зданий, и на фасадах 35 процентов из них находятся кондиционеры или спутниковые антенны.

В целом, как рассказывают разработчики проекта, в прошлом году региональные органы охраны объектов культурного наследия проинспектировали состояние памятников, проверки выявили факты незаконного размещения навесного оборудования в 40 регионах.

При этом инициатива допускает исключение: размещение технических средств возможно только в целях сохранения памятника.

"Если установка технических средств вызвана необходимостью сохранения объекта культурного наследия, его защиты и безопасности, на нее не будет распространяться установленный законопроектом запрет", - подчеркивается в пояснительной записке.

В таком случае соответствующий проект должен быть одобрен экспертизой и согласован.

Как у них

Кондиционерам тут не место

Новая волна жары в эти дни навалилась на Францию. Местами свыше + 36, в Париже "терпимо" - всего + 34. Здесь с содроганием вспоминают вторую половину июля, когда термометры практически повсюду зашкаливали за 42-44 градуса. Понятно, что в этих условиях все больше французов приобретают кондиционеры. Правда, в основном речь идет о небольших напольных аппаратах без воздуховода. С ними никаких проблем - купил и врубил, обеспечивая себе вполне нормальное прохладное существование в ограниченном пространстве.

Другое дело - кондиционеры помощнее, с выносными воздуховодами. Здесь действует статья L-421-1 местного кодекса урбанизма. Он в принципе запрещает установку воздуховодов на фасадах зданий, ибо они меняют внешний вид домов далеко не в лучшую сторону. В любом случае необходимо подать заявку в соответствующий отдел местного муниципалитета, который должен рассмотреть вопрос в течение месяца. Для того чтобы получить "добро" на установку, настоятельно рекомендуется использовать при размещении воздуховодных блоков балконы или террасы, если таковые имеются. Причем для того чтобы избежать нареканий, к примеру, со стороны соседей, следует накрыть их блоки декоративными, чаще всего из тонких деревянных планок, коробами, своего рода "кашпо".

Тем, кто нарушит существующие правила, грозит штраф 1200 евро. Это не говоря уже о том, что коробку воздуховода придется снять. В случае рецидива штраф может возрасти в несколько раз, а в ряде случаев достигать суммы с пятью нулями.

В Великобритании можно поставить себе кондиционер без согласования с местными органами власти, но только в том случае, если он соответствует определенным, довольно жестким требованиям. В частности, объем внешнего компрессорного агрегата должен быть не больше 0,6 кубометра, и устанавливаться он должен на расстоянии более метра от края плоской крыши. Что касается шума от работающего кондиционера, то хотя законодательство не дает четких определений на этот счет, если другие жильцы дома будут жаловаться, то аппарат придется переносить в другое место. Однако согласование установки кондиционера может потребоваться в тех случаях, когда его собираются установить на историческое здание. В любом случае юристы советуют выяснять такого рода детали в каждом конкретном случае, потому что связанные с установкой кондиционеров правила отличаются от муниципалитета к муниципалитету.

Подготовили Вячеслав Прокофьев, Константин Волков