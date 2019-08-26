СУЭК тестирует "беспилотные" технологии на экскаваторах для добычи угля

Технологии изменили угледобывающую отрасль. Извлекать запасы стало проще и быстрее, риски аварий снизились, надежность производства заметно выросла. Машины постоянно совершенствуются: становятся умнее, мощнее. Иногда, кажется, вот-вот заменят собой человека. Но время идет, а за инновациями, какими бы прорывными они ни были, по-прежнему стоят живые люди. Не такие выносливые, как машины, во много раз более уязвимые, но те, в чьих устах шаблонная на первый взгляд фраза о любви к своему делу приобретает истинный смысл.

Бородинский разрез имени легендарного министра угольной промышленности СССР Михаила Ивановича Щадова - крупнейшее предприятие и флагман открытой угледобычи не только в Красноярском крае, но и во всей России. Входит в структуру регионального подразделения Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).

Промышленные запасы Бородинского разреза достигают 600 млн тонн. В 2018 г. предприятие впервые за последнее десятилетие "перешагнуло" отметку в 20 млн тонн

Это первое и пока единственное предприятие в отечественной угольной отрасли, которому удалось преодолеть рубеж добычи угля в открытом разрезе в один миллиард тонн. Знаменательное событие случилось в феврале 2016 года. Сегодня здесь извлекают около 22 миллионов тонн угля в год. Топливо отгружается практически на все ТЭЦ Сибири, а также предприятия жилищно-коммунального и оборонного комплекса Дальнего Востока.

Строительство разреза началось после окончания Великой Отечественной войны. В 1949-м его приняли в промышленную эксплуатацию, а в 2019-м он отметил свое 70-летие. Площадь горного поля, где ведется добыча угля, превышает две тысячи гектаров. Протяженность разреза - более семи километров, ширина - два километра. Все это сейчас. Но было время, когда карьер для разработки ценнейших угольных пластов начинали строить киркой и лопатой, породу вывозили тачками.

Главный энергетик Бородинского разреза Александр Авилочев: Модернизация позволяет улучшить условия труда горняков. Фото: Андрей Балебанов.

Первый экскаватор "Костромич" появился на бородинских горизонтах - так называют уступ, где работает техника, - только в январе 1946 года. Позже его попытались заменить немецкими машинами, однако они не выдержали суровой сибирской зимы. У техники часто ломались шестерни в ходовой части, и она подолгу простаивала в ремонте, поэтому ставку, в конце концов, решили сделать исключительно на отечественные экскаваторы. Этого правила придерживаются до сих пор.

Добычу на Бородинском разрезе сегодня обеспечивает около 40 единиц мощной высокопроизводительной техники. Только здесь в России трудятся роторные экскаваторы ЭРП-2500. Кстати, именно на одной из таких машин в 2016 году был отгружен первый добытый на Бородинском разрезе миллиард угля.

По своим габаритам ЭРП-2500 достигают высоты 10-этажного дома. Масса экскаватора составляет 1860 тонн. Диаметр роторного колеса с ковшами, зубцы которых вгрызаются в угольные пласты, восемь метров. Производительность машин-гигантов - свыше трех тысяч тонн горной массы в час.

Экскаваторы запустили в эксплуатацию еще во времена СССР. С тех пор техника прошла несколько этапов модернизации - "СУЭК-Красноярск" реализует многолетнюю программу поддержания мощности роторных комплексов с постепенной заменой электрики, механики и прочего оборудования, - но замену ей не ищут. Аналогов этим машинам, по утверждению работников разреза, нет до сих пор нигде в мире.

В семье Николая Герменчука с Бородинским разрезом связаны три поколения. Фото: Андрей Балебанов

"В эту технику вложено много труда, она сама по себе совершенна. И есть люди, которые умеют поддерживать ее и модернизировать, - говорит заместитель генерального директора, директор по производственным операциям СУЭК Владимир Артемьев. - Технологии, конечно, идут вперед, этот процесс не остановить. Еще каких-то 20 лет назад роторный экскаватор управлялся рычагами, теперь джойстиками. Раньше для диагностики машину приходилось останавливать и шаг за шагом осматривать со всех сторон. В настоящее время для этого используется электроника. Она выводит данные о состоянии различных систем экскаватора на экран. В случае чего это позволяет быстро определить, где возникла поломка".

Сейчас на роторном экскаваторе тестируют режим автокопания. Экскаватор будет работать практически без участия человека - от оператора потребуется лишь контролировать процесс. Фактически это первый опыт применения "беспилотной" технологии на подобных машинах, используемых в угледобывающей отрасли.

"На разработку технологии ушло около года. Если испытания пройдут успешно, думаю, уже до конца года запустим ее в полноформатном режиме", - обещает Андрей Федоров, генеральный директор "СУЭК-Красноярск".

Промышленные запасы Бородинского разреза достигают 600 миллионов тонн. В 2018 году предприятие впервые за последнее десятилетие "перешагнуло" отметку в 20 миллионов тонн, добыв за год 21,6 миллиона тонн угля. В 2019 году результат планируется увеличить еще на 10 процентов, а к концу 2020-го - вывести добычу на уровень 26 миллионов тонн в год.

Если же собрать весь уголь, добытый на Бородинском разрезе, в один железнодорожный состав, его протяженность превысит 200 тысяч километров, он обогнет экватор 6,5 раза.

Плюсы бездымного топлива "Сибирский брикет" красноярцы уже оценили на практике. Фото: Андрей Балебанов

Разрез работает 365 дней в году, 24 часа в сутки, даже зимой при минус 40 градусах. Ладно, техника, но люди... Кому-то это покажется подвигом. Но для местных горняков это обычная работа: уголь на ТЭЦ требуется постоянно, не до "перекуров".

"План выполняли всегда. При любой погоде и самых непростых обстоятельствах - это даже не обсуждалось. Все понимали, что потребность в угле возрастает. Понимали и делали каждый свою работу", - вспоминает Анатолий Отческих.

В Бородино он приехал в 1974 году совсем молодым парнем - направили по распределению после окончания Свердловского горного института. Начинал простым электромехаником, на пенсию ушел с должности директора Бородинского ремонтно-механического завода - это сервисное предприятие также входит в структуру "СУЭК-Красноярск".

"Самый ценный совет, который я получил в жизни, был от старших товарищей. Главное, работы не бояться - так они мне сказали, - вспоминает Отческих. - Сложно приходилось, не раз и не два, но эти слова всегда помогали держаться".

В центре Бородино в честь первого добытого миллиарда тонн угля установлена стела. На ней высечены фамилии 268 горняков - полных кавалеров знака "Шахтерская слава" и героев Труда - благодарность за славный труд и пример для будущих поколений. Людей этих в Бородино знают все: городок небольшой, едва ли не каждый житель так или иначе связан с горным делом.

Доска почета "СУЭК-Красноярск". Фото: Андрей Балебанов

По словам Николая Лалетина, управляющего Бородинским филиалом "СУЭК-Красноярск", сегодня на разрезе трудятся полторы тысячи человек. Шахтерская профессия вслед за развитием технологий меняется: уменьшаются риски, физическая нагрузка, но становится больше умственного труда, возникает потребность в высококвалифицированных специалистах. Кадры Бородинскому разрезу поставляют региональные вузы, дополнительную подготовку выпускники проходят уже непосредственно на предприятии.

Преемственность поколений не пустой звук для местных горняков. Александр и Николай Герменчуки - представители целой династии бородинских шахтеров.

"Если всех собрать, общий стаж получится не меньше 200 лет", - цифра внушительная, но горняки, похоже, не шутят.

Сначала на предприятии трудилась их мать, потом они сами и еще один брат, теперь - их дети.

Оба о своей работе говорят удивительно похоже: "Главное, любить то, что делаешь".

Простой вроде бы рецепт, но не всем по силам понять его даже за целую жизнь. Бородинские горняки смогли.

В сентябре 2019 года на базе Березовского разреза (также входит в структуру СУЭК) в Шарыповском районе Красноярского края запланирован запуск в эксплуатацию промышленного комплекса глубокой переработки угля мощностью 30 тысяч тонн в год с последующим увеличением объемов до 60 тысяч тонн в год. Одним из продуктов нового производства станет бездымное топливо "Сибирский брикет". Оно создается по технологии, разработанной Сибирской угольной энергетической компанией совместно с учеными.

В честь первого миллиарда тонн отгруженного угля в Бородино установили стелу с именами заслуженных горняков. Фото: Андрей Балебанов

Топливо отличается повышенной теплоотдачей, крайне экономично. При использовании в бытовых печах и котельных его требуется в полтора-два раза меньше, чем традиционного угля, рассказывает Сергей Степанов, начальник управления инновационных технологий переработки угля "СУЭК-Красноярск", один из разработчиков технологии бездымного топлива.

Кроме того, брикет при сгорании дает в разы меньше вредных выбросов по сравнению с обычным углем. Это подтверждено как лабораторными исследованиями, так и замерами, проведенными краевым Центром реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды.

Вместе с министерством экологии Красноярского края, администрацией города Красноярска компания СУЭК в феврале - марте 2019 года провела эксперимент по оценке возможности снижения нагрузки на атмосферный воздух за счет сокращения выбросов частного сектора и других автономных источников теплоснабжения при использовании бездымного топлива.

По словам Михаила Мангилева, заместителя генерального директора "СУЭК-Красноярск", в проект включились более 9 тысяч домохозяйств краевого центра, бесплатно получивших для опытного сжигания по 300 килограммов брикета. "В процессе проведения эксперимента передвижная лаборатория министерства экологии края зафиксировала сокращение в воздухе концентрации оксида углерода, диоксида и оксида азота и взвешенных веществ - в два раза. Концентрация бензапирена в воздухе снизилась в 4-6 раз, а в отдельные дни его содержание было ниже уровня обнаружения", - рассказал Мангилев.

Распространение положительного опыта использования бездымного топлива СУЭК включено в утвержденный правительством России комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Красноярске.

Кстати, именно СУЭК в свое время вернула в отрасль понятие "ответственный недропользователь". Компания активно занимается рекультивацией и восстановлением земель, на всех разрезах внедряются очистные сооружения для механической и биологической очистки карьерных вод, попадающих после осушения угольных пластов в водоемы. Бородинской разрез с 2015 года ежегодно выпускает в Енисей - главную речную артерию Красноярского края - молодь рыбы.

Такую работу - зарыбление рек, высадку деревьев, восстановление почв - на профессиональном языке называют "фактической экологией". Она обходится дороже, чем если бы предприятие просто отчисляло государству компенсационные выплаты, но в СУЭК считают, что результат того стоит.