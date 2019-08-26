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26.08.2019 06:19
Рубрика: В мире

Трамп предлагал сбрасывать на ураганы ядерные бомбы

Президент США Дональд Трамп несколько раз высказывал идею бороться с ураганами с помощью ядерных бомб. Сотрудники Белого дома были в шоке от такого предложения.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Как пишет портал Axios, в ходе закрытого брифинга американский лидер поинтересовался, почему нельзя использовать современное оружие для борьбы с капризами погоды.

"Ураганы формируются у побережья Африки, затем через Атлантику направляются в сторону США. А мы ударим в самый центр - глаз урагана, сбросим бомбу. Почему мы не можем так сделать?", - спрашивал Трамп у подчиненных. Один из присутствовавших даже поддержал идею главы государства: "Сэр, мы рассмотрим это". Но идея все же не получила развития.

В американской администрации отказались подтвердить или опровергнуть данную информацию. "Мы не комментируем частные разговоры, которые президент ведет со своей командой по национальной безопасности", - заявили в Белом доме.

В мире США Дональд Трамп
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