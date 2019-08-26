Трудовые и военные пенсии получат защиту от приставов

Госдума готовит к первому чтению законопроект, защищающий трудовые и военные пенсии от ареста судебными приставами. Отрезать что-то от социальных выплат в счет долга будет запрещено.

В счет долга запрещено забирать алименты, материнский капитал, социальные пособия. В список могут добавить трудовые и военные пенсии. Фото: Reuters.

Соответствующие поправки в закон об исполнительном производстве и ряд других законов предложила группа депутатов.

По закону у должника можно забирать не все деньги, некоторые виды выплат находятся в особом списке, и трогать их нельзя.

Банки будут ответственны за то, чтобы арест не коснулся защищенных законом выплат, например, материнского капитала и социальных пособий

Приставы не вправе накладывать взыскание на различные социальные пособия, перечисленные в законе об исполнительном производстве. Эти деньги предназначаются исключительно для поддержки человека в трудной ситуации.

Например, защищены компенсационные выплаты гражданам в связи с уходом за нетрудоспособными людьми. Запрещено забирать алименты, пенсии по случаю потери кормильца, средства материнского капитала и т.п. Однако на обычные пенсии бронь не распространяется.

Рассматриваемая в Госдуме инициатива предлагает изменить ситуацию. Более того, если выяснится, что у человека нет никакого имущества, которое можно было бы арестовать, а сам он живет только на пенсию, исполнительное производство даже не будет открываться.

Предлагается такой порядок: сотрудники службы судебных приставов, получив исполнительный лист, будут прежде всего пробивать человека по всем базам данных, чтобы узнать, где у него счета, владеет ли недвижимостью, есть ли машина и прочее. Это сделать нетрудно. Если должник, допустим, военный пенсионер, живет в квартире, которая у него единственная, и ничего больше у него нет, исполнительный лист вернут взыскателю. Мол, извините.

Правда, в проекте прописаны исключения. Если пенсионер задолжал коммунальную плату или обязан возместить вред, нанесенный преступлением, защитный параграф не будет работать.

Банки, согласно поправкам, будут ответственны за то, чтобы защищенные средства никто не арестовывал.

До сих пор нередко возникали ситуации, когда приставы списывали те деньги, которые забирать не положено. Безусловно, когда выяснялось, что произошел казус, приставы возвращали средства. Однако человеку приходилось пережить массу неприятных моментов и побегать.

Вот цифра, помогающая осознать масштаб проблемы: за год гражданам было возвращено 4 миллиарда незаконно списанных рублей. Причина была в том, что все деньги на счетах выглядели одинаково и зарплата или накопления ничем не отличались от социальных выплат.

Однако в будущем году вступает в силу закон, по которому в расчетных банковских документах будет указываться соответствующий код вида дохода. Теперь защищенные средства будут маркироваться особым образом. А рассматриваемый в Госдуме проект закрепляет гарантии того, что банки будут обязаны проверять и перепроверять, чтобы арест не коснулся социальных выплат.

"Государство последовательно принимает меры по защите самых уязвимых категорий населения, - говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Безусловно, человек должен выполнять свои обязательства, но социальные гарантии имеют наибольшую важность. Необходимо выработать разумный баланс, позволяющий избежать нарушения прав граждан в ходе исполнительного производства. До сих пор существовало две серьезные проблемы. Первая: незаконный арест средств, на которые не может быть обращено взыскание. Вторая: арест средств у так называемых двойников, то есть людей, чьи ФИО и даты рождения совпадают с данными должников. И первое, и второе исправлено на законодательном уровне. Вводится механизм маркировки в банковских документах соответствующих видов выплат. А в исполнительные документы должны включаться уникальные идентификаторы, например, номер СНИЛС. Что же касается расширения перечня защищенных выплат, эта идея интересна, она требует проработки и всестороннего обсуждения".