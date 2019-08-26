Ученые выяснили, как появляются и почему исчезают воспоминания

Исследователи из Калифорнийского технологического института установили, что долговременные яркие воспоминания формируются группами нейронов, которые работают синхронно и обеспечивают мозг избытком информации.

Исследование опубликовано в журнале Science, а коротко о нем сообщает пресс-служба института. Ученые выяснили, почему некоторые воспоминания стабильны в течение десятилетий, а другие исчезают в течение нескольких минут.

Ответ подсказали лабораторные мыши, ставшие участниками эксперимента. Для грызунов был разработан тест, позволивший отследить активность их нейронов.

Мышей помещали в прямой вольер длиной около полутора метров с белыми стенками. В некоторых местах на стенки были нанесены символы, например, косая линия. Лакомство (сахарную воду) исследователи помещали в любой конец дорожки.

Первоначально помещенное в вольер животное не было уверено в том, куда идти и тыкалось носом то в правую, то в левую стенку, пока не находило угощение. Однако после нескольких аналогичных попыток мышь начинала хорошо ориентироваться по символам на стенках и без труда находила сахарную воду.

После 20-дневного перерыва мышей вновь запустили в тот же вольер. Воспоминание о дорожке, украшенной символами и ведущей к сахарной воде, у некоторых из них оказалось очень сильным. Эксперимент показал, что воспоминания формировались группами нейронов, которые действовали синхронно.

Они поставляли мозгу избыточную информацию. Это и делало воспоминания очень крепкими и долговременными. Кодирование данных о новых местах происходило в гиппокампе грызунов. Длительность воспоминания зависела от активности нейронов, которая оказалась уникальной у каждого грызуна.

Новая работа объяснила, почему с возрастом память становится слабее. Просто она кодируется все меньшим количеством нейронов. Если какой-либо из группы нейронов "выходит из строя", то воспоминание стирается. Возможно, открытие поможет разработать новый метод лечения, который позволит стимулировать группы нейронов для кодирования памяти. Такой метод будет полезен при лечении, например, болезни Альцгеймера.

"Представьте, что у вас есть длинная и сложная история, которую вы можете рассказать, - говорит руководитель эксперимента Уолтер Гонсалес. - Чтобы сохранить историю, вы можете рассказать ее пятерым своим друзьям, а затем иногда собираться вместе с ними, чтобы пересказать ее и напомнить друг другу. То есть один человек напомнит то, что забыл другой. Кроме того, каждый раз, когда вы пересказываете историю, вы можете приводить новых друзей и, следовательно, они помогут вам сохранить ее и укрепить вашу память. Аналогичным образом ваши собственные нейроны помогают друг другу кодировать воспоминания, которые будут сохраняться с течением времени".