Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль

Американские исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте изучили, как влияют жареные на растительном масле продукты на воспалительные заболевания кишечника (IBD) и рак толстой кишки. Об этом пишет Medicalxpress.

Эксперимент на мышах показал, что жареная пища способствует распространению токсичных продуктов жизнедеятельности бактерий в кровоток, усиливает воспаление толстой кишки и рост опухолей. То есть, такая еда провоцирует развитие заболеваний толстой кишки.

- В США многие люди страдают от таких недугов, и часть из них продолжает есть фастфуд и жареную пищу. Однако если у человека рак толстой кишки и он ест жареную в масле ​​пищу, то есть вероятность, что его заболевание станет более агрессивными. Рацион, где присутствует жареная в масле еда, увеличивает размер опухоли в два раза, - пояснили исследователи.

Склонным к воспалительным заболевания кишечника людям специалисты порекомендовали есть меньше жареной пищи.