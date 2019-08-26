Ушел из жизни наш коллега и друг Сергей Меринов. Более двадцати лет он проработал в "Российской газете", огромная часть его жизни прошла в нашем коллективе. А пришел он в "РГ" с богатой биографией: международник, востоковед, переводчик, специалист по китайскому языку и культуре.

Нам будет не хватать тебя, Сережа! Фото: Архив РГ

Жизнь связала Сергея Владимировича с международной журналистикой сразу же, после окончания им Института стран Азии и Африки при МГУ. Он возглавлял отдел международной жизни в популярной "Литературной газете", занимал руководящие должности в журналах. В "Российской газете" он много лет проработал в отделе внешней политики, освоил специализации в секретариате. Сибиряк по месту своего рождения, Сергей Владимирович был человеком удивительного внутреннего спокойствия и уверенности в себе. На его опыт и компетенцию, отзывчивый характер всегда могли положиться коллеги. Высокий профессионал, он был заметной фигурой и уважаемым человеком в редакции.

Последние годы Сергей Владимирович боролся с тяжелым недугом. Боролся сам, боролась за него семья. Болезнь победила. Он ушел из жизни, несколько дней не дожив до 67 лет. У него остались двое несовершеннолетних детей. Коллектив редакции приносит соболезнования его родным, жене и детям.