Жизнь связала Сергея Владимировича с международной журналистикой сразу же, после окончания им Института стран Азии и Африки при МГУ. Он возглавлял отдел международной жизни в популярной "Литературной газете", занимал руководящие должности в журналах. В "Российской газете" он много лет проработал в отделе внешней политики, освоил специализации в секретариате. Сибиряк по месту своего рождения, Сергей Владимирович был человеком удивительного внутреннего спокойствия и уверенности в себе. На его опыт и компетенцию, отзывчивый характер всегда могли положиться коллеги. Высокий профессионал, он был заметной фигурой и уважаемым человеком в редакции.
Последние годы Сергей Владимирович боролся с тяжелым недугом. Боролся сам, боролась за него семья. Болезнь победила. Он ушел из жизни, несколько дней не дожив до 67 лет. У него остались двое несовершеннолетних детей. Коллектив редакции приносит соболезнования его родным, жене и детям.