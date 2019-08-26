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26.08.2019 11:18
Рубрика: Общество

В Антарктике тестируют теплицу для выращивания овощей на Луне или Марсе

Текст: Наталья Панасенко
Фото: dlr.de Фото: dlr.de
Фото: dlr.de

Ученые из Немецкого аэрокосмического центра (DLR) представили результаты антарктического проекта EDEN-ISS стоимостью пять миллионов евро - теплицу, концепция которой может быть использована в том числе для будущих космических миссий на Луну или Марс.

Обеспечение астронавтов свежими овощами в условиях будущих космических полетов на Луну или Марс - один из самых проблемных вопросов. Похоже, разработка исследователей из DLR способна решить эту проблему. Немецкие инженеры предложили модель складной и компактной теплицы, которая может обеспечить экипаж из шести человек свежими овощами и ягодами.

Фото: pixabay.com
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Модель уже прошла испытание на антарктической станции Neumayer III. Пауль Забель, ученый из DLR, год занимался огородничеством в условиях Антарктики - выращивал овощи и ягоды без почвы и при искусственном освещении. За 9,5 месяца удалось вырастить 268 килограммов овощей на 12,5 квадратных метрах. Как сказал Забель, особенно урожайными были огурцы (67 кг), зеленый салат (117 кг) и помидоры (50 кг). А вот клубника и перец не хотели расти в антарктических условиях - Забель собрал лишь два килограмма перцев и ни одной клубники.

По утверждению ученых, качество овощей безупречное: в них хорошее содержание питательных веществ, отменный вкус и запах, они не содержат пестициды.

"EDEN-ISS продемонстрировала в Антарктике возможность создания космической теплицы, показав, что эта технология может также использоваться для производства продуктов питания на Луне и Марсе", - говорит профессор Хансйорг Диттус из DLR.

Кроме того, оказалось, что для выращивания растений потребовалось значительно меньше энергии, чем рассчитывало NASA для таких проектов. Даниэль Шуберт, руководитель проекта, не сомневается, что удастся еще больше сократить потребление энергии.

Тепличный антарктический эксперимент оказался настолько успешным, что ученые разработали складную и компактную модель теплицы в виде шланга, которая может быть доставлена на станцию с ракетой Falcon 9.

Фото: iStock
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В такой теплице, развернутой в длину на 13 метров, можно выращивать около 90 кг овощей и зелени. Ее площадь 30 квадратных метров, говорит Шуберт, почти в три раза больше антарктической тепличной оранжереи, что позволит обеспечить шесть астронавтов ежедневными свежими овощами по 0,5 кг на каждого.

Концепция космической теплицы может быть объединена с системой биофильтров. Идея состоит в том, чтобы производить удобрения для растений из биоотходов. В этом случае теплица стала бы полной биорегенеративной системой жизнеобеспечения для будущих мест обитания.

А пока продолжаются эксперименты в экстремальных условиях Антарктики. Задача - не только решить проблему с выращиванием перца и клубники, но и отработать запуск системы теплицы из центра управления, поскольку космическая теплица должна в идеале запускаться дистанционно.

Общество Космос Общество Наука Исследование Марса Освоение Луны РГ-Видео
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