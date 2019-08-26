Сегодня в Азербайджане широко отметят 55-летие Мехрибан ханум Алиевой, первой леди Азербайджана, первого вице-президента страны, президента Фонда Гейдара Алиева, посла Доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО. Свои поздравления через "Российскую газету" ей направил и экс-сенатор России, предприниматель и меценат Фархад Ахмедов:

"Многоуважаемая Мехрибан Ханум!

С самыми тёплыми чувствами поздравляю Вас с Днём рождения.

Вы - великолепная супруга Президента и первый вице-президент.

Вы - прекрасная мать и молодая самоотверженная, заботливая бабушка. Для всего мира Вы - лучшее лицо нашей прекрасной страны Азербайджан.

С Вами связаны признанные во всем мире успехи Азербайджана последних лет. И не только в гуманитарной, спортивной и культурной областях. Вы - великолепный организатор, знаете как добиться того, чтобы люди не только были на своём месте, но и могли полностью раскрыть свой потенциал на благо Азербайджана. И, безусловно, Вы - красивый, умный, широко образованный и глубоко понимающий мир человек с большой буквой.

Сегодня жизнь заслуженно отметила Вас пятерками. Желаю Вам оставаться "отличницей" во всем. Желаю Вам, Вашему супругу, которого я искренне и глубоко уважаю, всей Вашей семье счастья, здоровья, успехов. Ваши успехи - это успехи Азербайджана".

Отмечая заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений, президент России Владимир Путин наградил Мехрибан Алиеву орденом Дружбы.