"Многоуважаемая Мехрибан Ханум!
С самыми тёплыми чувствами поздравляю Вас с Днём рождения.
Вы - великолепная супруга Президента и первый вице-президент.
Вы - прекрасная мать и молодая самоотверженная, заботливая бабушка. Для всего мира Вы - лучшее лицо нашей прекрасной страны Азербайджан.
С Вами связаны признанные во всем мире успехи Азербайджана последних лет. И не только в гуманитарной, спортивной и культурной областях. Вы - великолепный организатор, знаете как добиться того, чтобы люди не только были на своём месте, но и могли полностью раскрыть свой потенциал на благо Азербайджана. И, безусловно, Вы - красивый, умный, широко образованный и глубоко понимающий мир человек с большой буквой.
Сегодня жизнь заслуженно отметила Вас пятерками. Желаю Вам оставаться "отличницей" во всем. Желаю Вам, Вашему супругу, которого я искренне и глубоко уважаю, всей Вашей семье счастья, здоровья, успехов. Ваши успехи - это успехи Азербайджана".
Отмечая заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений, президент России Владимир Путин наградил Мехрибан Алиеву орденом Дружбы.