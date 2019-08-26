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26.08.2019 18:57
Рубрика: Культура

Пушкин из 3D-принтера

В Донецке "клонировали" московский памятник великому поэту
Текст: Иван Волосюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(7947)
Все знают, что в Донбассе уже 5 лет идет война. Немногим, к сожалению, известно, что люди здесь живут совсем не только вынужденной "прифронтовой" жизнью. В Донецке пишутся стихи и поэмы, повести и романы, издаются газеты и журналы. Здесь продолжают читать, воспитывать любовь к литературе. Да и вообще - здесь думают о мире и любви.
Высота фигуры - ровно 1 метр 67 сантиметров. Таким был рост великого поэта. Фото: Vesti.ru Высота фигуры - ровно 1 метр 67 сантиметров. Таким был рост великого поэта. Фото: Vesti.ru
Высота фигуры - ровно 1 метр 67 сантиметров. Таким был рост великого поэта. Фото: Vesti.ru

Так что не случайно в воскресенье, 25 августа, в Буденновском районе Донецка торжественно открыли необычный памятник. Точная копия с памятника поэту на Пушкинской площади в Москве (работы Александра Опекушина) - не считая постамента. Скульптура установлена в сквере неподалеку от ДК имени Пушкина. Высота фигуры ровно 1 метр 67 сантиметров. Таким был рост великого поэта.

Место для нового памятника выбрали не случайно: прежде, с 1959 года, здесь стоял железобетонный Пушкин, пострадавший от времени и вандалов

Алексей Акутин, представитель министерства информации республики, рассказал на своей странице в "Фейсбуке", что форму для статуи изготовили на 3D-принтере из полимерных материалов. Основой стал супербетон. Изготовлением занимались специалисты Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.

Фото: iStock
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Место для нового памятника выбрали не случайно. Прежде, с 1959 года, здесь стоял железобетонный Пушкин, пострадавший от времени и вандалов. Все-таки жители Донецка считают свой город вполне "пушкинским".

Этот памятник поэту здесь - не единственный. С именем Пушкина, с героями его произведений связаны названия многих улиц и бульваров. В 1969-м на бульваре Пушкина появился бюст поэта, отлитый мастерами Рутченковского завода горного оборудования. В 2012-м открылся ресторан "Пушкинъ", возле которого поэт, основоположник современного литературного языка, изображен сидящим на скамейке. И, между прочим, на этой самой скамье за прошедшие годы сфотографировались как минимум десятки тысяч горожан. Хотя, конечно, селфи с Пушкиным - еще не показатель подлинной любви к литературе.

Об этом - о литературных предпочтениях дончан - в начале августа вышел телесюжет на республиканском канале "Оплот TV". Опрашивали случайных прохожих, жителей Донецка. Что читают? Любят ли вообще читать? И что могли бы назвать своей настольной книгой? Может, "Медицинскую энциклопедию"? Или справочники по "рациональному питанию"? Такие тоже были. Но встретился и юный оригинал, ребенок, прочитавший "Таинственный сад" Фрэнсис Элизы Бёрнетт… И в то же время несколько месяцев в Донецке длился книжный "флешмоб" - зачитались книгой Захара Прилепина "Некоторые не попадут в ад".

Я тоже решил поспрашивать дончан: что они прочли этим летом?

Оксана Стаменова, замдиректора донецкой школы № 60, учитель русского языка и литературы, ответила: последние из заинтересовавших ее книг - "Обитель" Прилепина и "Был ли Горький?" Дмитрия Быкова.

Но это учитель-словесник - а что ответят школьники, студенты? Чем удивят?

Юлия Горовая, студентка музучилища из Ростова-на-Дону, последние недели посвятила чтению "Вина из одуванчиков" Рея Брэдбери и "Гордости и предубеждения" Джейн Остин.

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Виктория Алексеева, ученица 11 класса донецкой школы № 72, выдала в ответ солидный "летний" список: "Королёк - птичка певчая" Гюнтекина, том Конан Дойла о Шерлоке Холмсе, фэнтезийный "Таймлесс. Рубиновая Книга" Керстин Гир, "Продавец воздуха" Александра Беляева, "Стоя на краю неба" Эльтеррус Иар и "Шкатулка царицы Клеопатры" Галины Горшковой. И вдогонку хитро: "Этого хватит?"… Ну, может быть, если действительно читала. Так интенсивно поглощает книги разве что мой знакомый Юрий Володарский - но по долгу службы: он обозреватель литературного журнала "Шо".

Тем временем в республиканской библиотеке для детей имени Кирова - очередь девочек-подростков стоит за книгой из серии "Часодеи" Натальи Щербы (победившей в конкурсе "Новая детская книга" несколько лет назад).

В самопровозглашенной ДНР нынешний год был объявлен Годом русского языка - на территории, с которой киевским властям не удается вытеснить русскую культуру и словесность.

А по другую сторону "линии разграничения", в соседнем Славянске, - ни один из первоклассников с этого года не будет обучаться на русском, то есть на своем родном языке. Так что пусть с нами будет Пушкин. Пусть всегда будет Пушкин. В любом 3D-формате.

Культура Арт Музеи и памятники В мире экс-СССР Украина Александр Пушкин
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