В Думе предложили штрафовать власти за отсутствие собачьих площадок

Главы муниципалитетов должны нести ответственность за отсутствие площадок для выгула собак, считает глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее в Госдуму поступило предложение общественной организации "Коллективная защита" ввести уголовную ответственность для хозяев собак опасных пород в случае нападения животного на человека.

В беседе с РИА Новости Бурматов заявил, что сначала надо создать условия для выгула собак, а уже потом наказывать тех, кто не соблюдает правила. Он напомнил, что закон обязывает хозяев выгуливать собаку опасной породы только на поводке, в наморднике и ошейнике, в противном случае - это нарушение правил выгула, и если животное напало на человека, то вкупе с нарушением выгула это может повлечь уголовную ответственность по статье о причинении вреда или смерти по неосторожности.

"На мой взгляд, прежде чем кого-то за что-то штрафовать, надо людям создать условия. В муниципалитетах сегодня нет площадок для выгула собак и наказывать людей за то, что они выгуливают собак вне этих площадок? Давайте мы лучше будем наказывать глав муниципалитетов за то, что они не создали этих площадок, за то, что они не обеспечили людям нормальные условия для выгула животных", - заявил Владимир Бурматов.

Мэры городов, отметил он, с прошлого года обязаны создавать собачьи площадки в соответствии с законом "О местном самоуправлении", но делают это не все. "Мы сейчас мониторинг проводим специально, чтобы посмотреть. И первые данные этого мониторинга свидетельствуют о том, что специализированные площадки нормальные, оборудованные контейнерами, снарядами для дрессировки, ограждениями, есть в единицах муниципалитетов", - рассказал депутат.

"И как штрафовать граждан за то, что они нарушают условия, которых им не создали? Давайте лучше тогда штрафовать глав муниципалитетов за то, что они не исполняют закон", - предложил он.

Ранее возглавляемый Бурматовым комитет сообщил, что планирует осенью внести на рассмотрение Госдумы поправки в Административный и Уголовный кодексы РФ в части санкций за нарушение правил выгула собак потенциально опасных пород.