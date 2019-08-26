В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России

В центре страны погода определяется антициклоном, поэтому в начале недели будет преимущественно без осадков. Правда, как рассказал "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, ночи уже прохладные: в начале недели по ночам ожидается плюс 5-10 градусов, в конце немного потеплее - плюс 8-13 градусов. Но днем вполне комфортная погода - преимущественно 19-24 градуса.

Неделя в столичном регионе начнется с умеренно теплой погоды: днем 20-22 градуса. Во вторник возможен небольшой дождь, температура ночью 9-14 градусов, днем 19-24 градуса. В среду с проникновением холодного воздуха возможно кратковременное похолодание до плюс 15-17 градусов, в четверг до плюс 19-ти. Но к выходным погода должна наладиться и ожидается снова плюс 20-22, что превышает климатическую норму для конца августа для Москвы.

- Можно сказать, что лето пытается наверстать упущенное, так как июль выдался совсем неудачным в этом году, - отмечает Голубев. - До конца месяца, скорее всего, сохранится умеренно теплая погода.

На юге Центрального округа- в Воронежской, Белгородской, Курской областях-ночью 8-13, днем до плюс 26 градусов.

Умеренно теплая погода с кратковременными дождями установится и на северо-западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях: ночью 7-12, днем 17-22 градуса. В Ямало-Ненецком округе, Республике Коми и Архангельской области прохладнее: ночью 2-7, днем максимум до плюс 15 градусов и ожидаются дожди.

На севере Поволжья (Нижегородская область, Татарстан) ночью 6-11, днем 13-18 градусов, дожди. На юге (Саратовская и Самарская области) ночью 9-14, днем до 23 градусов.

На юге - в Краснодарском крае и в Крыму - очень тепло: по ночам 13-18, днем до плюс 30 градусов. К выходным жара немного ослабеет. Температура воды в Черном море в районе Сочи до плюс 27 градусов.

На севере Урала ночью 3-8 и днем 9-14 градусов. На юге Урала - в Свердловской, Челябинской областях- днем 14-19 градусов. Ночью не выше 10 градусов. На севере Красноярского края ночью 5-10 тепла, днем 10-15 выше нуля. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай ночью 8-14, днем 20-23 градуса. Такая же примерно температура и в центральных районах Якутии, что выше нормы для этого региона в это время года. Положительная аномалия и на Чукотке, где воздух днем прогревается до плюс 17 градусов.

В Хабаровском крае ночью 6-11, днем 15-20 тепла, в Приморье ночью 10-15, днем до 24 градусов.