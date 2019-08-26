В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России

Новости

В Сахалинской области предложили снизить транспортный налог 05:27
В среду в Москве похолодает 05:21
Протестующие ранили 15 полицейских в Гонконге 05:15
Косаток из "китовой тюрьмы" задержал в пути переполненный водой Амур 05:13
Республиканец Уолш станет конкурентом Трампа на выборах в США 04:49
Токийская биржа открылась сильным падением 04:42
В Благовещенске полуторагодовалый ребенок выпал с пятого этажа 04:26
Количество отравившихся на свадьбах в ресторанах Якутска выросло до 42 04:14
На Камчатке атомные подлодки вышли в море под прикрытием 04:10
В Японии второй раз за месяц началось извержение вулкана Асама 04:03
На камчатском вулкане Горелый исчезла туристка 03:41
Президент Боливии позвал лидеров G7 тушить пожары в Амазонии 03:32
ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в ответ на ракетный обстрел 03:20
Действующий президент стал лидером на выборах главы Абхазии 03:12
Коалиция сбила два запущенных йеменскими повстанцами дрона 03:03
Китай приобрел половину акций украинской "Мотор Сич" 02:48
Миссия США, Канады и Норвегии совершит наблюдательный полет над РФ 02:43
Того отозвало признание независимости Косово 02:23
Трамп поссорился с коллегами из G7 из-за вопроса о возвращении России 02:17
В МВД Чечни уточнили информацию о закиданном камнями поезде 02:10
Двое полицейских пострадали в результате стрельбы в Финляндии 01:50
В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа 01:44
Бюст Юрия Гагарина открыли в американском Кливленде 01:16
Посетителей пляжа в Испании эвакуировали из-за бомбы 01:06
При взрыве у генконсульства Пакистана в Афганистане пострадали три человека 00:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
26.08.2019 05:00
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России

Текст: Ольга Игнатова
В центре страны погода определяется антициклоном, поэтому в начале недели будет преимущественно без осадков. Правда, как рассказал "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, ночи уже прохладные: в начале недели по ночам ожидается плюс 5-10 градусов, в конце немного потеплее - плюс 8-13 градусов. Но днем вполне комфортная погода - преимущественно 19-24 градуса.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Неделя в столичном регионе начнется с умеренно теплой погоды: днем 20-22 градуса. Во вторник возможен небольшой дождь, температура ночью 9-14 градусов, днем 19-24 градуса. В среду с проникновением холодного воздуха возможно кратковременное похолодание до плюс 15-17 градусов, в четверг до плюс 19-ти. Но к выходным погода должна наладиться и ожидается снова плюс 20-22, что превышает климатическую норму для конца августа для Москвы.

- Можно сказать, что лето пытается наверстать упущенное, так как июль выдался совсем неудачным в этом году, - отмечает Голубев. - До конца месяца, скорее всего, сохранится умеренно теплая погода.

На юге Центрального округа- в Воронежской, Белгородской, Курской областях-ночью 8-13, днем до плюс 26 градусов.

Умеренно теплая погода с кратковременными дождями установится и на северо-западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях: ночью 7-12, днем 17-22 градуса. В Ямало-Ненецком округе, Республике Коми и Архангельской области прохладнее: ночью 2-7, днем максимум до плюс 15 градусов и ожидаются дожди.

Теплая погода в Москве продержится до конца недели

На севере Поволжья (Нижегородская область, Татарстан) ночью 6-11, днем 13-18 градусов, дожди. На юге (Саратовская и Самарская области) ночью 9-14, днем до 23 градусов.

На юге - в Краснодарском крае и в Крыму - очень тепло: по ночам 13-18, днем до плюс 30 градусов. К выходным жара немного ослабеет. Температура воды в Черном море в районе Сочи до плюс 27 градусов.

На севере Урала ночью 3-8 и днем 9-14 градусов. На юге Урала - в Свердловской, Челябинской областях- днем 14-19 градусов. Ночью не выше 10 градусов. На севере Красноярского края ночью 5-10 тепла, днем 10-15 выше нуля. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай ночью 8-14, днем 20-23 градуса. Такая же примерно температура и в центральных районах Якутии, что выше нормы для этого региона в это время года. Положительная аномалия и на Чукотке, где воздух днем прогревается до плюс 17 градусов.

В Хабаровском крае ночью 6-11, днем 15-20 тепла, в Приморье ночью 10-15, днем до 24 градусов.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Лидеры стран G7 поддерживают усиление сотрудничества с Россией
Джонсон отказался платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов за Brexit
Президентские выборы стартовали в Абхазии
На Украине испытали прожигом ступень ракеты-носителя "Циклон-4"
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве