В Минэкологии рассказали, как не отравиться ягодами

В Московской области начался сезон плодоношения ядовитых для человека растений. Об этом рассказали в Минэкологии РФ, передает "Газета.ru". В ведомстве рассказали, как нужно правильно собирать ягоды в лесах, чтобы не отравиться.

"Чаще всего за съедобные принимают ягоды волчьелыка обыкновенного или "волчьей ягоды" - ярко-красные сочные костянки. В них много вредных веществ, которые могут вызвать отравление с тошнотой, слабостью и судорогами, вплоть до летального исхода", - отмечают в Минэкологии.

Если человек все-таки отравился "волчьей ягодой" нужно вызвать врача, пить много воды и принять обволакивающую суспензию типа альмагеля и спазмолитик. Это растение высотой до 1,5 м с крепким стволом и ветвями, без листьев в нижней части. У него ярко-красные ягоды размером с вишневую косточку.

Также стоит опасаться ягод фиолетово-черного цвета под названием белладонна. Длина стебля достигает 2 метров. Они содержат атропин - алколоид, передозировка которым вызывает рвоту, тошноту, снижение артериального давления, тремор, возбуждение, судороги, галлюцинации, раздражительность, угнетает ЦНС и подавляет активность сосудодвигательного и дыхательного центров.

Наиболее частые симптомы отравления - тахикардия, сухость в гортани, в тяжелых случаях - потеря ориентации и бред. При отравлении белладонной необходима срочная помощь медиков.

В качестве первой помощи до прибытия врачей рекомендуется вызвать рвоту с помощью раствора соли или большого количества теплой воды, принять активированный уголь.

В Подмосковье также растут такие опасные ягоды как паслен, вех ядовитый, лютик, белена черная и другие. Минэкологии напоминает, что не стоит пытаться пробовать ягоды, если точно не известно, что это за растение.