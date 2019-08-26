В Минпромторге рассказали о судьбе самолета Ан-124 "Руслан"

Проект модернизированного Ан-124 "Руслан" с российскими комплектующими будет представлен к концу года, сообщили в Минпромторге.

После завершения модернизации можно будет считать самолет Ан-124 "российским", - сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью "Интерфаксу". "Защита технического проекта по модернизированному самолету назначена на 4 квартал 2019 года, работы ведутся в соответствии с планами", - цитирует министра агентство.

Разрабатывает модернизированный сверхтяжелый военно-транспортный самолет Ан-124-100М "КБ "Ильюшин" по заказу Минпромторга с 2017 года. Меняется бортовое радиоэлектронное оборудование, общесамолетные системы.

Ан-124 "Руслан" - самый грузоподъемный самолет в мире. Первоначально он был разработан на Украине в КБ "Антонов". С 2003 года выпуск Ан-124 в России был прекращен.

В июне 2018 года вице-премьер Юрий Борисов анонсировал модернизацию существующего парка самолетов Ан-124 "Руслан". Он также отметил, что нужно наладить производство по импортозамещению украинского двигателя Д-18Т. Согласно заявлениям главы Минпромторга Дениса Мантурова, модернизация существующего парка Ан-124 продлит их ресурс до конца 2040-х годов.

СМИ сообщали, что "Авиакомплекс им. Ильюшина" планирует модернизировать Ан-124 "Руслан" к 2022 году.