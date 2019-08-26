В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина

В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина. Как передает The Local Sweden, от полученных травм она скончалась в больнице, несмотря на усилия врачей.

В медучреждение также были доставлены мужчина и ребенок, предположительно, семья погибшей. Они не пострадали, но мужчина впал в шоковое состояние.

В полиции подчеркнули, что используют все свои ресурсы для расследования этого преступления. На место происшествия отправлены офицеры, чтобы опросить всех возможных свидетелей.

"Район оцеплен, мы ждем следователей-криминалистов, и мы отправим несколько служебных собак, обученных находить выброшенное оружие, патроны и гильзы", - отметили в правоохранительных органах.

По словам свидетелей, нападавших было несколько, они носили маски и произвели около десятка выстрелов, а затем через сады соседнего жилого дома.

Вскоре после инцидента поступила информация, что недалеко от места преступления загорелся автомобиль. Полиция проверяет, есть ли связь между двумя событиями.