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26.08.2019 08:00
Рубрика: Общество

В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга

Текст: Марина Гусенко

Более половины подростков в мире, 56 процентов, постоянно находятся в интернете. И Россия по этому показателю не уступает США и Европе, а скорее опережает их, отмечают в Роскачестве.

Кибербуллинг - это повторяющийся и целенаправленный вред, который наносится человеку с помощью девайсов и интернет-технологий, онлайн-травля. Как защитить от него ребёнка, рассказали эксперты Роскачества.

Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли. Среди её последствий - страх, стыд, тревога вплоть до фатальных мыслей.

Нередко кибербуллинг связан с травлей школьника при личных контактах. При этом дети обычно не стреляться пускать родителей в своей интернет-пространство, скрывая все, что происходит с ними во "всемирной паутине".

Фото: iStock
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Эксперты выделяют несколько видов интернет- травли. В их числе - хейтинг, то есть комментарии и сообщения в виде необоснованной критики. Киберсталкинг, когда гаджеты используют для преследования человека, и в его адрес и адрес членов семьи регулярно приходят угрозы. Троллинг - размещение агрессивной информации в Сети для высмеивания преследуемого.

Как вести себя, если ребёнка начали травить в Сети? Специалисты Роскачества рекомендуют в первую очередь научиться игнорировать нападки. Если у обидчика нет мотивации, он оставит попытки задеть ребёнка и его семью.

Во-вторых, эксперты предлагают попытаться договориться с интернет-троллем об удалении оскорбительных публикаций и прекращении агрессивного поведения. И предупредить его, что в противном случае вы обратитесь в полицию.

В-третьих, написать жалобу на материал на той платформе, где он был размещён, администраторам соцсетей, которые, как правило, реагируют на такие обращения. А самого обидчика можно забанить.

Также можно отравить жалобу в Роскомнадзор, полицию или подать исковое заявление в суд.

Пороли доступа к электронным почтам и страницам в соцсетях нужно менять часто.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

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