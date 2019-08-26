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В Россию приходит новый смартфон Xiaomi. Вот каким он будет

Текст:   Антон Благовещенский
26.08.2019,  
10:44

Компания Xiaomi на своей официальной странице в Facebook раскрыла некоторые детали о новом смартфоне Mi 9T Pro. В частности, сообщается, что новинка получит флагманский процессор Snapdragon 855 от Qualcomm.

Мощный процессор будет охлаждаться специальной графитовой системой.

Объявлена и дата анонса новинки - 29 августа.

Что касается остальных характеристик, то они, по всей видимости, не будут отличаться от младшего брата - Xiaomi Mi 9T. Смартфон оснащен 6,39-дюймовым безрамочным экраном AMOLED, камерой на 48 Мп, выдвижной фронталкой, аккумулятором на 4000 мАч и модулем NFC.

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