В Шанхае откроют музей истории движения WorldSkills

Китай впервые принял участие в чемпионате в 2011 году. На прошлом 44-м WorldSkills китайская сборная завоевала 15 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей, став первой как по количеству золотых медалей, так и в общем зачете. Глава китайской сборной, высокопоставленный чиновник Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Чжан Лисинь отметил, что конкурс значительно способствует повышению статуса Китая на мировой арене. По его словам, развитие профессионального мастерства в Китае тесно связано со стремительным социально-экономическим развитием, поддержкой предприятий и рабочих профессий.

Команда Китая представлена 63 конкурсантами, средний возраст которых - 21 год. Они принимают участие во всех 56 дисциплинах чемпионата, которые объединены в 6 тематических блоков: обслуживание гражданского транспорта, строительная сфера, промышленное производство, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн и сфера услуг.

Несмотря на достигнутые успехи, в некоторых сферах профессионального мастерства Китаю еще необходимо заимствовать передовой опыт других стран и повышать общий уровень производства и мастерства.

"Главной целью участия в чемпионате является активизация обменов с развитыми странами мира в профессиональном образовании и содействие повышению уровня подготовки профессиональных кадров", - подчеркнул Чжан Лисинь.

В этом году чемпионат WorldSkills проходит в российской Казани, а в 2021 году состоится в китайском Шанхае. Подготовительная работа к соревнованиям уже началась. Так, задолго до начала чемпионата в Шанхае будет открыт музей истории движения WorldSkills, чтобы способствовать популяризации рабочих профессий среди молодежи. "Новый музей будет посвящен истории чемпионата WorldSkills. В Шанхае будет продемонстрировано богатое наследие и наиболее яркие исторические моменты и достижения этого профессионального движения, имеющего огромное значение для жизни каждого человека", - рассказал Чжан Лисинь.