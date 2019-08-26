В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа

Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.

По данным CNN, в воскресенье около 07:00 утра к торговому центру прибыли пожарные и спасатели, которые констатировали утечку газа. Специалисты эвакуировали людей из самого здания, а также жителей прилегающих территорий, пишет ТАСС.

Взрыв, спровоцировавший частичное обрушение здания, прогремел спустя час. По словам представителя пожарной службы, есть опасность, что торговый центр обрушится полностью.