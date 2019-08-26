В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа

Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
По данным CNN, в воскресенье около 07:00 утра к торговому центру прибыли пожарные и спасатели, которые констатировали утечку газа. Специалисты эвакуировали людей из самого здания, а также жителей прилегающих территорий, пишет ТАСС.
Взрыв, спровоцировавший частичное обрушение здания, прогремел спустя час. По словам представителя пожарной службы, есть опасность, что торговый центр обрушится полностью.
A gas explosion that was reportedly heard for miles has destroyed part of a building in a shopping center in Maryland, fire officials say https://t.co/ZRMdDEc9HX— CNN (@CNN) 25 августа 2019 г.