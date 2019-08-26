В Великобритании закрасили посвященное Brexit граффити Бэнкси

В английском городе Дувре уничтожена одна из самых известных работ британского уличного художника Бэнкси, посвященная выходу Великобритании из Евросоюза.

Рисунок, размещенный на торце здания, закрасили белой краской, пишет ТАСС.

Эта работа Бэнкси появилась в Дувре два года назад и стала одной из главных достопримечательностей города. Художник изобразил рабочего, который, стоя на лестнице, сбивает с помощью инструментов одну из звезд на флаге Евросоюза. Стоимость граффити была оценена в 1,23 миллиона долларов.