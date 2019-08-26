В Вене построено самое высокое в мире деревянное здание

На окраине австрийской столицы появилось уникальное здание: самое высокое в мире, сделанное из дерева. На его сооружение потребовалось 4500 кубометров сосны и 200 тысяч евро. Об этом сообщает немецкий еженедельник Spiegel.

Идея этого деревянного "небоскреба" - 84 метра высотой, 24 этажа - пять лет назад пришла архитектору Каролине Палфи. Тогда руководитель холдинга, в которую входила и компания Палфи, приобрел несколько земельных участков на окраине, а застройку одного из них поручил 30-летней Каролине.

Через три года (стройка началась в октябре 2016 года) деревянная башня, как ее теперь именуют жители Вены, почти готова к приему новоселов: ими будут исключительно деловые люди. Здесь разместятся различные бюро, медицинские кабинеты, фитнес-центры, магазины, ресторан и отель. Поначалу Палфи хотела отвести в здании и место для жилых квартир, но, увы, сожалеет она, не получилось.

По словам первых посетителей, в помещениях башни пахнет настоящим лесом. "Мы стремились к тому, - говорит Каролина, - чтобы здесь дерево оставалось "живым", поэтому отказались от обоев и от лакового покрытия стен и полов".

Конечно, не все и вся здесь построено из дерева - оно составляет 75 процентов строительного материала. Так что без бетона и других укрепляющих компонентов не обошлось.

Если говорить о пожаробезопасности, то она на высоком уровне. По крайней мере, как показали разного рода экспертизы, длительность противостояния огню у венской башни составляет 115 минут, тогда как законом предусмотрены только полтора часа.

К определению "самый высокий деревянный дом" Палфи относится весьма спокойно. Она знает, что ее рекорд вскоре будет побит. Например, в Амстердаме планируют возвести 130-метровую башню из дерева, а в Чикаго, родине небоскребов, дерево поднимут на 228 метров ввысь. В то же время в Токио задумываются над 350-метровой башней.