Василевский и Бобровский стали лучшими вратарями НХЛ

Россиянин Андрей Василевский признан лучшим вратарем Национальной хоккейной лиги по версии официального медиаресурса NHLNetwork. В обнародованном рейтинге сильнейших голкиперов лиги страж ворот "Тампы-Бэй" опередил всех конкурентов.

Второе место в этом рейтинге занял еще один представитель России - Сергей Бобровский, который нынешним летом перешел во "Флориду". Замкнул тройку сильнейших Бен Бишоп из "Далласа".

Василевский и Бобровский также входят в тройку самых высокооплачиваемых вратарей НХЛ. Василевский с доходом 9,5 млн долл. в год располагается на третьей строчке, а Бобровский находится на второй позиции - 10 млн. Возглавляет этот список Кэри Прайс ("Монреаль") - 10,5 млн.

По итогам прошлого сезона Василевский получил приз лучшему голкиперу - "Везина Трофи". На его счету 39 победных матчей из 53 сыгранных.