Владимир Путин наградил Машкова и Роднину

Президент России подписал тридцатистраничный указ о награждениях. Награды получили, в частности, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, худрук ООО "Продюсерский центр ЕРАЛАШ" Борис Грачевский, а также олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.

Машков награжден "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". Он получил "Орден почета". Грачевский и Купченко - Ордена Дружбы. Роднина - орден "За заслуги перед Отечеством" II степени "за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность".

Еще в числе награжденных - актер театра "Квартет И" Камиль Ларин. Он стал "Заслуженным артистом РФ". Ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" удостоен Владимир Минин - худрук "Московского государственного академического камерного хора".

Статс-секретарь, замминистра иностранных дел Григорий Карасин получил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу". Карасину на днях исполнилось 70 лет. Орден Дружбы получил посол России в Канаде Александр Дарчиев.