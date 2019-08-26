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26.08.2019 14:00
Рубрика: Общество

Врач рассказал об опасности чихать с закрытым ртом и носом

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты делят чихание на три вида: проявление аллергической реакции, простуды и рефлекса (когда яркий свет боьет по сетчатке при выходе из темного помещения на улицу). Первые два могут быть опасны.

Фото: istockphoto.com
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Аллергены и инфекцию обязательно нужно вычихнуть наружу. Сообщает aif.ru со ссылкой на врача-отоларинголога Владимира Зайцева.

Чихание с одновременно закрытым ртом и носом может спровоцировать проблемы с органами слуха: слизь может под давлением попасть в слуховые трубы, в результате может возникнуть воспаление последних.

Микробы под давлением могут попасть в околоносовые пазухи и спровоцировать синусит, гайморит, фронтит или сфеноидит.

Также от чихания "в себя" может повыситься внутричерепное давление. При этом, здоровый человек никаких последствий не ощутит. Пожилым людям, пациентам со слабыми стенками сосудов, вегетососудистой дистонией может стать плохо. Если у человека часто идет носом кровь, организм может отреагировать так и на чихание с закрытым ртом и носом.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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