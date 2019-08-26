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26.08.2019 13:00
Рубрика: В мире

Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября

Текст: Александр Саможнев

Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября, сообщил спикер республиканского парламента Валерий Кварчия.

Российские парламентарии не нашли серьезных нарушений на выборах в Абхазии

Во второй тур выборов президента Абхазии выходят действующий глава государства Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, уточнил Кварчия. По его словам, выборы 25 августа прошли в спокойной обстановке, вероятность проведения второго тура не исключалась. "Народ имеет возможность подумать, и выразить окончательное мнение", - указал ТАСС парламентарий.

Между тем ЦИК Абхазии информировал, что Рауль Хаджимба набрал 23,85 процента голосов, а Квициния - 21,97 процента. Явка населения зафиксирована на уровне 66,55 процента.

В мире экс-СССР Абхазия
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