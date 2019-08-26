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26.08.2019 19:46
Рубрика: Общество

Лекция для супергероя

Как учить инженера будущего
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(7947)
В новом учебном году в российские вузы придут 125 тысяч первокурсников-технарей. МФТИ, МИСиС, МИФИ, МГТУ им. Баумана - ведущие технические вузы собирают "урожай" из лучших выпускников российских школ. Чему их научат?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Традиционная модель российского инженерного образования была "заточена" на подготовку по конкретным узким специальностям, - говорит руководитель департамента развития магистратуры и дополнительного профобразования Сибирского федерального университета Ольга Осипенко. - Инженер-механик, инженер-металлург, инженер-энергетик...

Фото: iStock
Повар и продавец стали самыми востребованными профессиями

Такая система подготовки кадров, увы, теряет очки. Дело в бешеном темпе, с которым меняются сегодня технологии. В среднем - раз в три года. По мнению экспертов, по-настоящему в тренде - специалисты-"супергерои", способные увидеть реальную проблему, предложить решение, реализовать его. Многостаночники, одним словом. Универсалы.

- В мире каждое десятилетие меняется карта локомотивов, которые двигают вперед мировую экономику, - говорит директор Политехнического института ЮУрГУ Сергей Ваулин. - Сейчас это IT-технологии, которые проникают во все индустриальные сферы и требуют полной их перестройки.

Сегодня в некоторых вузах России уже готовят "инженеров будущего". Как? Программа стоит на четырех "китах": базовая и профподготовка в первые два года, развитие STEM-компетенций (Science - наука, Technology - технология, Engineering - инженерное дело, Math - математика), междисциплинарность и активное участие различных предприятий-партнеров.

Система подготовки узких специалистов теряет очки: слишком быстро меняются инженерные технологии

С 2018 года такая модель в ходу в Томском политехническом университете и в Томском госуниверситете.

- В ближайшее время планируем внедрять learning factory: это такой тройной подход "технологии - оборудование - требования". То есть ориентир - на реальные потребности наших компаний-партнеров, - рассказывает профессор ТГУ Станислав Шидловский.

Фото: iStock
Девятиклассников проверят на умение рассуждать и искать информацию

Важное место в современной подготовке инженеров занимает умение подготовить проект. Именно проектное обучение взяли за основу на инженерных направлениях в Высшей школе экономики. Собственно, здесь все обучение направлено на подготовку выбранной студентом работы. Самое главное, что часто это реальные задания промышленных компаний, а значит - реальный практический опыт. В результате на выходе - выпускники совершенно другого уровня.

В подготовке инженеров будущего не обойтись без магистратуры. Теперь это не просто продолжение бакалавриата, а самостоятельные программы, которые могут "перезапускаться" в зависимости от того, как меняются технологии и рынок. И еще одно новшество, поистине революционное: в некоторых вузах практику ребята проходят в зарубежных компаниях.

Эксперты отмечают: работа инженера все чаще переплетается с социальными, экономическими и экологическими процессами. Поэтому появляются такие направления, как инженерная экономика, прикладная экология, социология техники и даже инженерная психология. Казалось бы, какая связь? Самая прямая. Инженерная психология изучает "общение" человека и машины, какова цена ошибки в работе с техникой.

- Если сейчас не поменяем систему подготовки инженеров в соответствии с мировыми трендами, то можем остаться за бортом мировой экономики, - предупреждает проректор по образовательной деятельности СПбПУ Елена Разинкина. -Пора начинать подготовку "инженерного спецназа".

Общество Образование
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