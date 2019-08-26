Вышел первый трейлер фильма "Звездные войны. Скайуокер. Восход"

Компания Disney продолжает задабривать приунывших и обозленных поклонников "Звездных войн", суля им в ближайшей перспективе сладкие океаны фансервиса. Сначала анонс "сольного" сериала про Оби-Вана Кеноби с Юэном МакГрегором, потом многообещающий тизер "Мандалорца", теперь - трейлер фильма "Скайуокер. Восход", заключительного эпизода новейшей трилогии, должного завершить сагу о династии джедаев.

Первая половина двухминутного с лишним ролика - нарезка кадров из предыдущих частей, призванная разжечь огонек ностальгии в сердцах. А следом в этот огонек щедро подливается масла. То есть жира.

Тысячи "Звездных разрушителей"! Сходящиеся в дуэли средь бушующих волн Рей и Кайло! Наконец, опять Рей, но в черном балахоне, недобрым взором глядящая, в руке сжимающая сдвоенный красный меч с параллельными лезвиями! Который эффектно раскладывается в аналог меча Дарта Мола!

Впрочем, насчет последнего фрагмента в комментариях скептично настроенные наблюдатели уже высказали предположение, что это невзаправду: сон или видение. Или, как говорится, обман, чтобы собрать "классы".

Смог ли Джей Джей Абрамс всем угодить и достойно завершить любимую поколениями историю, узнаем, когда "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход" выйдут в прокат. То есть 20 декабря.