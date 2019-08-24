Вышел трейлер сериала во вселенной "Звездных войн" "Мандалорец"

На официальном YouTube-канале "звездной саги" появился трейлер многосерийного боевика "Мандалорец". Вновь веско дающего повод ждать от шоу, как говорится, годноты. Выглядит - отлично.

На всякий случай сожмем, конечно, кулачки, но, похоже, это без особой надобности.

Действие сериала развернется после событий ленты "Возвращение джедая", когда Галактическая империя уже пала, но Первый Орден еще не создан.

В центре сюжета - мандалорец, наемник с окраин галактики. Его сыграл Педро Паскаль ("Игра престолов").

Шоураннер - и это дополнительная зарука - Джон Фавро. Пилот поставил Дэйв Филони ("Войны клонов", "Царь горы", "Облонги").

Среди остальных режиссеров - Тайка Вайтити ("Тор: Рагнарёк", "Реальные упыри"), дочь Рона Ховарда Брайс Даллас Ховард ("Мир Юрского периода","Черное зеркало"), Рик Фамуйива ("Наркотик", "Чи") и Дебора Чоу ("Американские боги", "Лучше звоните Солу").

Релиз - 12 ноября, на собственном стриминге Disney.

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