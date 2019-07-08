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Началась работа над третьим сезоном "Американских богов"

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    08.07.2019, 12:37
Текст:   Козьма Лоханкин

Второй сезон сериала по мотивам романа Нила Геймана "Американские боги" благополучно завершился в апреле, продравшись к зрителю сквозь терновники производственных проблем. И вот канал Starz уже приступает к работе над третьим.

Как сообщает портал HN Entertainment, съёмки стартуют 30 сентября в Торонто.

Очередным шоураннером назначен Чарльз Игли ("Детективное агентство "Лунный свет", "Щит", "Декстер", "Ходячие мертвецы"). Задача перед ним непростая: если первый сезон вызвал неоднозначные отзывы, то злополучный второй - вообще негативные. Так что теперь Игли придётся "из болота тащить бегемота".

Дата премьеры продолжения сериала пока не названа.

Первый сезон "Американских богов" вышел в 2017-м.

Главные роли в сериале исполнили: Рики Уиттл, Иэн Макшейн, Эмили Браунинг, Пабло Шрайбер и другие. Яркой второстепенной ролью отметилась Джиллиан Андерсон, покинувшая проект после первого сезона.

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