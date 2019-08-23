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Актер Боб Оденкерк проболтался о полнометражке "Во все тяжкие"

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    23.08.2019, 16:08
Текст:   Илья Маршак

Полнометражное продолжение нашумевшего сериала "Во все тяжкие" уже снято и выйдет на широкие экраны в 2020 году, сообщил голливудский актер Боб Оденкерк, исполнивший в картине роль нечистого на руку адвоката Сола Гудмена.

Фото: kinopoisk.ru
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"Я не в курсе, что люди знают, а что - нет. Мне трудно поверить, что вы не знаете о том, что фильм уже снят. Они сделали это. Вы понимаете, что я имею в виду? Как, это секрет? Но это правда! Они проделали отличную работу, чтобы сохранить это в тайне. Не могу дождаться, чтобы увидеть его", - цитирует актера The Hollywood Reporter.

Кроме того, Оденкерк сообщил, что в следующем году в эфир вернется сериал "Лучше звоните Солу": "Тут всё как в сериале "Во все тяжкие". Разгон очень медленный, но потом мы съезжаем с горы, и остановиться уже невозможно. Таким будет пятый сезон, который мы сейчас снимаем".

На данный момент известно, что за сценарий и режиссуру полнометражного фильма будет отвечать Винс Гиллиган. По слухам, в центре сюжета картины - похождения компаньона главного героя Джесси Пинкмана (Аарон Пол) после событий, показанных в сериале, однако сам он говорит, что ничего не знает о проекте.

Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
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Как сообщает Variety, мировая премьера фильма сначала состоится в онлайн-кинотеатре Netflix и только потом в эфире AMC. Пока неясно, в каком формате его будет транслировать Netflix, возможно, он будет разбит на несколько эпизодов.

Премьера сериала "Во все тяжкие" состоялась в 2008 году в эфире AMC. Всего было снято пять сезонов, состоящих из 62 эпизодов. Завоевав широкое признание критиков, он был признан одним из лучших американских телесериалов и удостоен множества престижных наград.

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