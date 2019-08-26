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Вышли сразу шесть тизеров нового "Джокера" с Хоакином Фениксом

Новости
    26.08.2019, 16:32
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В своем Instagram номинант "Оскара" режиссер Тодд Филлипс (серия "Мальчишник", "Парни со стволами") выложил пазл из шести тизеров нового "Джокера".

В первом ролике представлен представляющий Роберт Де Ниро, в остальных - собственно Джокер в исполнении Хоакина Феникса.

При этом по экрану мельтешат некие "процарапанные" буквы и цифры. При сложении дающие надпись "Трейлер 8.28". То есть 28 августа выйдет полноценный трейлер проекта (пометьте в календаре).

Российская премьера картины, определенно, одной из самых ожидаемых в этом году, - 3 октября.

"Готэм, начало восьмидесятых. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его "ходить с улыбкой". Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера…", - это ее синопсис.

Помимо Феникса и Де Ниро, в ролях - Марк Мэрон, Зази Битц, Брайан Тайри Генри, Шей Уигэм, Фрэнсис Конрой, Бретт Кален.

Напомним. Ранее Джокера сыграли Джаред Лето, Хит Леджер, Джек Николсон и Сесар Ромеро.

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