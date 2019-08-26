Накануне старта последнего в сезоне турнира Большого шлема - Открытого чемпионата США - WTA опубликовала новый рейтинг сильнейших теннисисток мира.

В лидирующей тройке изменений не произошло - на первой строчке по-прежнему японка Наоми Осака, следом за ней расположились Эшли Барти из Австралии и Каролина Плишкова из Чехии.

В топ-10 произошло несколько изменений. Покинула первую десятку Арина Соболенко из Беларуси, опустившаяся сразу на 13-ю строчку. На девятое место поднялась американка Мэдисон Киз, замыкает десятку еще одна представительница США Слоан Стивенс.

Лучшие из представительниц России - Дарья Касаткина и Екатерина Александрова, расположившиеся соответственно на 42-й и 43-й позициях. На 45-й позиции - Анастасия Павлюченкова.

Самый серьезный прорыв за неделю совершила Анна Блинкова, дошедшая до четвертьфинала в Нью-Йорке. Она поднялась на 84-ю строчку, хотя в предыдущем рейтинге располагалась на 93-й строчке. Мария Шарапова, которую уже в первом круге US Open ожидает встреча с Сереной Уильямс, по-прежнему 87-я.