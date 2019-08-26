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Рубрика: Общество

Земля оказалась не самой пригодной для жизни планетой во Вселенной

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA / JPL-Caltech Фото: NASA / JPL-Caltech
Фото: NASA / JPL-Caltech

Доктор Стефани Олсон из Чикагского университета на международном конгрессе по геохимии и смежным наукам в Барселоне сообщила, что многие экзопланеты являются более пригодными для жизни, чем Земля.

Команда доктора Олсон исследовала условия для зарождения и развития жизни на планетах за пределами Солнечной системы, сообщает Phys.org. В качестве основного показателя брался уровень подъема глубинных вод океана к поверхности.

Исследование показало, что некоторые экзопланеты могут иметь гораздо лучшие условия для жизни, чем сама Земля. По словам Стефани Олсон, это удивительный вывод, основанный на данных о схемах циркуляции воды.

Фото: dlr.de
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"NASA ищет жизнь во Вселенной, ориентируясь на так называемые планеты "обитаемой зоны", которые представляют собой миры, обладающие потенциалом для существования жидких океанов, - пояснила Олсон. - Но не все океаны одинаково гостеприимны".

Исследователи смоделировали вероятные условия на различных типах экзопланет с использованием программного обеспечения ROCKE-3-D. При этом они ориентировались на Землю. Жизнь в океанах нашей планеты зависит от апвеллинга - восходящего к поверхности потока глубинных вод.

В результате этой циркуляции питательные вещества из темных глубин океана выносятся в его освещенные солнцем части, где процветает фотосинтетическая жизнь. Чем больше объем апвеллинга, тем больше к поверхности выносится питательных веществ, что приводит к большей биологической активности.

"Мы обнаружили, что более высокая плотность атмосферы, более медленная скорость вращения планеты и присутствие континентов дают более высокую скорость апвеллинга, - говорит Олсон. - С этой точки зрения Земля не является оптимальным миром для развития жизни. Другие планеты могут оказаться куда более гостеприимными, а жизнь на них - более разнообразной".

При этом доктор Олсон отметила, что у землян все еще нет телескопов, которые могли бы идентифицировать экзопланеты по критериям, смоделированным ее командой.

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