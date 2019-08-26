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26.08.2019 18:41
Рубрика: Спорт

Посинение травы

"Летние" хоккеистки вылетели во второй дивизион ЧЕ
Текст: Максим Домчев
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(7947)
Женская сборная России по хоккею на траве на завершившемся в Бельгии чемпионате Европы заняла седьмое место и вылетела во второй дивизион.

После трех поражений в группе россиянки в турнире за 5-8-е места обыграли Беларусь (5:0) и уступили Ирландии (2:3). В итоге седьмое место, понижение в классе вместе с нашими соседками. Места России и Беларуси в элите займут Шотландия и Италия.

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Несмотря на эту неудачу, наши девушки сохраняют теоретические шансы выступить на мировой олимпийской квалификации. Ситуация прояснится, когда завершатся все континентальные чемпионаты.

В год 50-летия нашего хоккея на траве в этом виде спорта в целом картина печальная. К бесконечным фиаско на международной арене добавляются и внутренние несуразицы. В чемпионате страны команды играют на синтетических полях синего цвета, что вызывает жуткое недоумение у редких зрителей: трава не бывает синей.

Спорт Хоккей
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