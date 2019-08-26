Жерар Депардье может сыграть советского лидера

Французский актер Жерар Депардье может сыграть роль Леонида Брежнева в фильме, посвященном событиям так называемой "Пражской весны" 1968 года.

По мнению продюсеров ленты, Депардье, который шесть лет назад получил российское гражданство и был зарегистрирован как частный предприниматель в Саранске в Мордовии, способен лучше всех воплотить эту роль. Напомним, что Леонид Ильич Брежнев был генеральным секретарем Коммунистической партии и находился во главе Советского Союза с 1964 по 1982 годы.

"Мы подписали предварительное соглашение с господином Депардье, и в сентябре встретимся с ним и его командой в Париже, чтобы обсудить детали съемок фильма", - заявил в интервью чешскому радио Frekvence 1 продюсер ленты Антонио Лека, добавив, что стороны еще не подписали окончательный договор о сотрудничестве.

Художественный фильм будет называться "Лицо человека" и расскажет историю лидера чехословацкой компартии того периода Александра Дубчека. Бюджет ленты должен превысить 10 миллионов евро. Снимать фильм будет хорватский режиссер Лордан Зафранович.

Сами съемки начнутся в следующем году, а выход его на экраны ожидается в 2022 году, в столетие со дня рождения Дубчека, который в 1968 году предпринял попытку создания в Чехословакии "социализма с человеческим лицом".

Депардье не привыкать играть исторических персонажей отечественной истории. В 2011 году он снялся в роли Григория Распутина в одноименном фильме совместного российско-французского производства, посвященном последнему году жизни старца и его взаимоотношениям с семьей императора Николая II. Роль Депардье в ленте озвучил известный российский актер Сергей Гармаш. Французский актер в 2016 году также сыграл роль Сталина в фильме "Диван Сталина", провалившемся в прокате. А годом ранее он "перевоплотился" в крестьянина Савку в фильме "Агафья". Кстати, ранее американские СМИ писали о том, что для исполнения роли Брежнева мог идеально подойти голливудский актер Кристиан Бейл, схожий внешне с молодым генсеком.

70-летний Депардье является одним из самых плодовитых актеров современности: он снялся в более 180 фильмах, сыграв, как в голливудских блокбастерах, так в низкобюджетных фильмах. В своей последней ленте "Талассо", вышедшей в прокат во Франции 21 августа, он играет писателя-алкоголика, который излечивается от болезни и депрессии. Кстати, в своей интервью газете "Ле Суар" актер признавался, что обожает вино и может выпить более 10 бутылок в день, несмотря на запреты врачей. А в 2011 году Депардье, у которого есть несколько виноградных плантаций, был удостоен венгерской премии "Золотая звезда" за вклад в развитие виноделия.