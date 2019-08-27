34 миллиона россиян попали в "квалификационную яму"

34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме". Это значит, что их компетенция не соответствует занимаемой должности - она либо выше, либо ниже. Об этом написано в докладе, который был подготовлен международной консалтинговой компании BCG и World Skills при поддержке "Росатома".

Как отметил представитель BCG Антон Степанов, это чуть меньше половины трудоспособного населения России.

А в целом в мире в "квалификационной яме" находятся 1,3 миллиарда человек. И ожидается, что в течение десятилетия их станет еще на сто тысяч больше. Потери мирового ВВП из-за этого составляют шесть процентов.

Одна из причин образования "ямы" - несоответствие систем образования потребностям рынка труда. А роботизация может усугубить эту проблему.