Англоязычные регионы Камеруна оказались на грани гражданской войны

Десятки тысяч человек пытаются покинуть англоязычные регионы на западе Камеруна. Причиной стало усиленное военное положение и комендантский час, который пообещали ввести сроком на три недели сепаратисты, борющиеся за отделение этого региона от остального франкоязычного Камеруна. Их цель - провозглашение независимого англоязычного государства Амбазония либо, в качестве компромисса, федерализация Камеруна, как это было в 1961-72 годах, когда англоязычный регион решил присоединиться к франкоязычной республике Камерун, а не к соседней Федеративной республике Нигерия. Поводом для введения комендантского часа стал приговор лидеров сепаратистов военным трибуналом к пожизненному заключению.

В стычках между правительственными войсками и сепаратистами уже погибли порядка 40 человек. Еще восемь человек, включая католического епископа города Кумба, оказались похищены. Население опасается, что в ближайшее время напряженность может еще усилиться, а это чревато началом масштабных боевых действий.

Население англоязычных провинций Камеруна недовольно стремлением центральных властей принудительно заменить язык на французский, а затем и окончательно ассимилировать территории бывшего Британского Камеруна, присоединившиеся к франкофонной части страны. Ввиду протестов, не стихающих в англоязычных районах, там третий год закрыты школы. Были планы открыть их в нынешнем году, но нынешнее обострение может помешать этим планам. Жесткое поведение армии в англоязычных регионах (правозащитники говорят о нескольких убийствах и многочисленных арестах) в последние годы привело к сопротивлению сторонников независимости и росту численности сторонников независимости южного региона страны от франкофонной метрополии.

Эксперты полагают, что сама по себе напряженность в Камеруне не спадет, и ООН пора создавать в стране политическую миссию, имеющую мандат на разрешение кризиса. Как полагает известный камерунский юрист Феликс Нконго, которого цитирует издание The conversation, "правительство должно вывести своих солдат в казармы и прекратить акты насилия. За этим может последовать объявление о прекращении огня и призыв к боевикам-сепаратистам прекратить нападения на военные позиции в англоязычных регионах. Правительство должно также освободить всех людей, которых оно задержало. Во-вторых, региональные и международные игроки должны оказать давление на центральное правительство, чтобы создать условия для диалога по дипломатическим каналам. В случае неудачи против правительства должны быть введены экономические и другие санкции".