Овен
Не теряйте чувства меры и не идите на поводу эмоций. Тогда вас ожидает успех.
Телец
Что посеешь, то и пожнешь. А если хорошо посеешь, то с первыми лучами Луны давно забытая романтика постучится в вашу дверь.
Близнецы
Неожиданный поворот событий может вас удивить. Однако происшедшие перемены - к лучшему.
Рак
Позвольте событиям идти своим чередом, и успех не заставит себя ждать.
Лев
Энергичные люди обретут возможность проявить свои способности и продвинуться в карьере.
Дева
Амбиции, гордыня, а также любые попытки ущемить свободы подчиненных сейчас могут вызвать открытый конфликт.
Весы
Звездные влияния способствуют хорошему уровню энергии и стабильному состоянию здоровья.
Скорпион
Не усугубляйте интригами свои проблемы. Можно затратить слишком большие усилия на получение малого результата.
Стрелец
Не увлекайтесь бытовыми делами: они могут на этой неделе вымотать вас больше обычного.
Козерог
Вы будете в отличной интеллектуальной форме. Аналитика и поиск решений - ваша стихия.
Водолей
Вам захочется проявить самостоятельность, однако обстоятельства будут вынуждать оставаться частью коллектива.
Рыбы
Вы можете столкнуться со странной закономерностью: чем больше спешишь, тем меньше остается времени. Поверьте, работе паузы не повредят.