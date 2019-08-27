Овен

Не теряйте чувства меры и не идите на поводу эмоций. Тогда вас ожидает успех.

Телец

Что посеешь, то и пожнешь. А если хорошо посеешь, то с первыми лучами Луны давно забытая романтика постучится в вашу дверь.

Близнецы

Неожиданный поворот событий может вас удивить. Однако происшедшие перемены - к лучшему.

Рак

Позвольте событиям идти своим чередом, и успех не заставит себя ждать.

Лев

Энергичные люди обретут возможность проявить свои способности и продвинуться в карьере.

Дева

Амбиции, гордыня, а также любые попытки ущемить свободы подчиненных сейчас могут вызвать открытый конфликт.

Весы

Звездные влияния способствуют хорошему уровню энергии и стабильному состоянию здоровья.

Скорпион

Не усугубляйте интригами свои проблемы. Можно затратить слишком большие усилия на получение малого результата.

Стрелец

Не увлекайтесь бытовыми делами: они могут на этой неделе вымотать вас больше обычного.

Козерог

Вы будете в отличной интеллектуальной форме. Аналитика и поиск решений - ваша стихия.

Водолей

Вам захочется проявить самостоятельность, однако обстоятельства будут вынуждать оставаться частью коллектива.

Рыбы

Вы можете столкнуться со странной закономерностью: чем больше спешишь, тем меньше остается времени. Поверьте, работе паузы не повредят.