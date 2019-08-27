Руководство Союза биатлонистов России (СБР) и спортсмены сборной сумели договориться об условии личных контрактов. Биатлонистам сохранят возможность заключать личные спонсорские соглашения.

27 августа на заседании правления СБР главным вопросом стала ситуация с контрактами. Ранее федерация обязала всех членов сборной России подписать контракты, в которых четко были прописаны все условия. Трехкратный призер мировых первенств Александр Логинов сразу отказался от подписания, а Дмитрий Малышко, Антон Бабиков и Матвей Елисеев попросили пересмотреть условия. Недовольство вызвал пункт о личных контрактах со спонсорами. В договоре, который изначально предложил СБР, было указано, что каждому спортсмену дано всего одно место на экипировке для рекламы, хотя все просили три. В итоге почти все лето стороны не могли договориться, а руководство СБР озвучило позицию, что не подписавшие договор не смогут принимать участия в гонках.

Благо в итоге всем удалось договориться. Президент СБР Владимир Драчев заявил: "Мы нашли возможности поддержать спортсменов, их личных спонсоров и при этом не обидеть сам СБР, потому что нам тоже нужно выполнять свои обязательства перед региональными федерациями". Сообщается, что все пожелания спортсменов по поводу личных контрактов были удовлетворены и все, включая Логинова, приняли решение подписать документ, в котором будут отражены последние изменения. В то же время уже к следующему сезону будет разработан новый договор, в котором количество рекламных мест для личных контрактов будет напрямую зависеть от результатов на крупнейших международных соревнованиях.