Ежегодная церемония вручения наград состоялась в ночь на 27 августа, в Prudential Center американского города Ньюарк. Самые престижные из них достались Ариане Гранде, которая стала "Артистом года" и Тейлор Свифт получившей почетную статуэтку за "Лучшее видео" - им был признан клип на песню You Need to Calm Down. Ну а "Лучшей песней года" выбрали Old Town Road (Remix) в исполнении рэпера Lil Nas X и рокера-гитариста Билли Рэй Сайруса.

Последнее решение впрочем, показалось критикам довольно спорным. Ведь намного более востребованными хитами стали треки Эда Ширана с диска No.6 Collaborations Project - Beautiful People и I Don"t Care (дуэт с Джастином Бибером), да и почти агрессивный номер Билли Айлиш Bad Guy, взобравшийся ныне на 1-е место в главном мировом хит-параде мира Billboard Top-100…

Сама Билли Айлиш в зале, впрочем, не появилась - на 27 августа у нее назначен первый концерт в Москве, и 17-летняя певица предпочла подготовку к нему пышной и гламурной церемонии. Не прилетела в Ньюарк и Ариана Гранде, в вечер вручения наград выступавшая в Манчестере…

В итоге из всех трех певиц, завоевавших больше всех наград - как раз по три - на сцену Prudential Center вышла только Тейлор Свифт, заодно отрекламировашая и свои новые сапоги-ботфорты, и очередной альбом - Lover, вышедший всего несколько дней назад.

Но такое дружное игнорирование премии ее главными триумфаторами - пусть и по уважительным причинам - случилось, пожалуй, впервые за все 36 лет существования MTV VMA…

Зато в концертной части церемонии выступили многие победители: Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус, Камила Кабелло в дуэте с Шоном Менедесом (станцевавшие попутно и свои зажигательные латинские танцы), Мисси Эллиот, испанская певица Разалия, новая звезда R&B Нормани, исполнившая свой номер стоя на голове и сделав при этом шпагат… А также рэперша Майли Сайрус, хип-хоп проект H.E.R. и другие.

Список победителей MTV VMA 2019

VIDEO OF THE YEAR

Taylor Swift - You Need to Calm Down.

ARTIST OF THE YEAR

Ariana Grande

SONG OF THE YEAR

Lil Nas X и Billy Ray Cyrus - Old Town Road (Remix)

BEST NEW ARTIST

Billie Eilish

BEST COLLABORATION (Лучшее сотрудничество)

Shawn Mendes и Camila Cabello - Señorita

PUSH ARTIST OF THE YEAR (Самый напористый и стремительно ворвавшийся в число лидеров артист)

Billie Eilish

BEST POP

Jonas Brothers - Sucker

BEST HIP HOP

Cardi B - Money

BEST R&B

Normani и 6lack - Waves

BEST K-POP (Лучшие в стиле "Корейский поп")

BTS и Halsey - Boy With Luv

BEST LATIN

ROSALÍA и J Balvin, включая и El Guincho - Con Altura

BEST DANCE

The Chainsmokers и Bebe Rexha - Call You Mine

BEST ROCK

Panic! At The Disco - High Hopes

VIDEO FOR GOOD (Лучшее видео с социальным подтекстом и побуждающее к доброте)

Taylor Swift - You Need to Calm Down

BEST DIRECTION (Лучшая режиссура клипа)

Lil Nas X и. Billy Ray Cyrus - Old Town Road (Remix)

BEST VISUAL EFFECTS

Taylor Swift и Brendon Urie из группы Panic! At The Disco - ME!

BEST EDITING (Лучший монтаж)

Billie Eilish - Bad Guy

BEST ART DIRECTION (Лучшая операторская работа художника постановщика)

Ariana Grande - 7 Rings

BEST CHOREOGRAPHY

ROSALÍA и J Balvin при участии El Guincho - Con Altura

BEST CINEMATOGRAPHY

Shawn Mendes и Camila Cabello - Señorita

BEST POWER ANTHEMS

Megan Thee Stallion и Nicki Minaj, включая Ty Dolla - Hot Girl Summer

SONG OF SUMMER PRESENTED BY SAMSUNG

Ariana Grande и Social House - Boyfriend