Нападающий сборной Бразилии Неймар сообщил руководству "Пари Сен-Жермен", что не намерен продолжать карьеру во Франции. Игрок хочет до закрытия трансферного окна в Европе 2 сентября вернуться в "Барселону".

Накануне между заинтересованными сторонами состоялись очередные переговоры. Но, к недовольству Неймара, клубы пока не могут прийти к согласию. "Барселона" предложила за него 170 миллионов евро, которые хотела выплатить в несколько траншей. Парижане же запросили 100 миллионов евро и потребовали включить в сделку двух футболистов - Усмана Дембеле и Нелсона Семеду.

Несмотря на то что достичь соглашения "ПСЖ" и "Барселона" пока не могут, вероятность возвращения Неймара на "Камп Ноу" достаточно высока. Самое главное, по информации испанских СМИ, желание самого бразильца. А он продолжает давить на руководство французского клуба и блокирует потенциальный переход в мадридский "Реал".