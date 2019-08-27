Бразилия открыла России свой рынок для экспорта говядины

Российская говядина и продукты из нее теперь могут поставляться в Бразилию, сообщает Россельхознадзор.

Ветеринарный сертификат на экспорт говядины и говяжьих продуктов был подписан в ходе двусторонней встречи представителей Россельхознадзора и секретариата по защите растений и животных министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии. Поставки могут быть начаты незамедлительно, отмечается в сообщении.

Сейчас право поставок говядины в Бразилию имеет одно российское предприятие, которое ранее проинспектировали бразильские специалисты.