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27.08.2019 19:26
Рубрика: В мире

Прага снимет сливки

Чехия и Польша борются за работников с Украины
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 190(7948)
Как известно, Европейский союз не желает предоставлять Украине полноценное членство даже в далекой перспективе, о чем киевские власти были неоднократно уведомлены. Однако в частном порядке - в виде трудовых мигрантов - готов принимать ее экономически активных граждан.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чешское правительство утвердило квоты на будущий год по найму иностранных (то есть не из стран - членов ЕС) работников на предприятия всех видов собственности. Самыми желанными работниками стали украинцы: их доля увеличена до 40 тысяч человек - в два раза больше, чем в текущем году. Для сравнения, гражданам Сербии и Черногории - следующим за украинцами в списке - отведено всего по две тысячи рабочих мест.

Количество готовых трудиться в Чехии украинцев существенно превышает спрос

На увеличении квот именно для украинцев, как сообщает чешская пресса, настаивал местный Союз промышленности и транспорта вместе с Торговой палатой. Причем правительство не сразу пошло на уступку работодателям, предлагая собственный способ решения проблемы недостатка рабочих рук - постепенное увеличение окладов для чехов и привлечение специалистов из стран ЕС. Проблема дефицита кадров в Чехии стоит остро - на 320 тысяч открытых на бирже труда вакансий в прошлом году нашлось всего 230 тысяч соискателей.

В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт "Миротворец"

Причины такого разрыва общие для восточной Европы - отток квалифицированных работников на Запад и общее старение населения. Так что Украина оказалась как нельзя кстати: образованные и нетребовательные славяне, готовые работать за половину оклада, представляются куда более предпочтительными работниками, нежели навязываемые Праге из Брюсселя африканские и ближневосточные мигранты. Тем более что количество готовых трудиться в Чехии украинцев существенно превышает спрос: сегодня жители Незалежной составляют 80 процентов всех нелегальных трудовых мигрантов. И это несмотря на правительственную программу трудоустройства "Режим Украина", которая предполагает снижение для украинцев бюрократических барьеров при получении визы и рабочей карты, минимальные социальные гарантии и защиту трудовых прав.

При этом в отличие от Польши, привлекающей в десятки раз больше украинских работников, но преимущественно в качестве чернорабочих, Чехия заинтересована в квалифицированных специалистах - больше всего работников требуется на автомобильных предприятиях, в сфере дорожного и жилищного строительства, востребованы также врачи и медперсонал, IT-специалисты. Впрочем, правительство разрешает работодателю заполнить такую вакансию иностранцем, только если в месячный срок после открытия на нее не нашелся чешский соискатель. Поэтому таких иностранных работников стараются привязать к месту, и не только льготами: вместе с увеличением квот строже стали правила перехода на новое место работы - не чаще раза в полгода. Впрочем, "одноразовые" упаковщики, сборщики фруктов и сиделки из Украины, готовые работать за 600 евро в месяц - что в два с лишним раза выше средней украинской зарплаты, - Чехии также нужны.

Власти Чехии готовы трудоустраивать 40 тысяч украинцев ежегодно

Но не все обстоит так гладко. Широкий резонанс в польских и украинских СМИ получил поступок владельца ресторана из Гдыни, разместившего вакансию повара с припиской - "Никаких украинцев или им подобных. Только ответственные люди". И это не первый подобный случай: ранее в одном из супермаркетов города Барлинек появилось объявление: "Каждый гражданин Украины, прошедший кассу, будет проверен".

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