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Человек впервые набрал 100 миллионов подписчиков на YouTube

Текст:   Антон Благовещенский
27.08.2019,  
12:23
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Наш старый знакомый Феликс Чельберг, известный под ником PewDiePie, недавно сочетавшийся законным браком, стал первым живым человеком, который набрал на YouTube 100 миллионов подписчиков.

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До него внушительную планку преодолел лишь канал T-Series. Он был создан в Индии при поддержке крупной звукозаписывающей компании. Чельберг же работает в одиночку, записывая стримы игр и выкладывая их на YouTube.

В честь преодоления PewDiePie 100-миллионного порога YouTube выпустил небольшой трибьют, в котором показал первое видео, загруженное Чельбергом на сервис в октябре 2010 года.

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