Человек впервые набрал 100 миллионов подписчиков на YouTube

Наш старый знакомый Феликс Чельберг, известный под ником PewDiePie, недавно сочетавшийся законным браком, стал первым живым человеком, который набрал на YouTube 100 миллионов подписчиков.

До него внушительную планку преодолел лишь канал T-Series. Он был создан в Индии при поддержке крупной звукозаписывающей компании. Чельберг же работает в одиночку, записывая стримы игр и выкладывая их на YouTube.

В честь преодоления PewDiePie 100-миллионного порога YouTube выпустил небольшой трибьют, в котором показал первое видео, загруженное Чельбергом на сервис в октябре 2010 года.