Чем привлекает гостей тысячелетний Брест

"Границы мне мешают. Мне неловко не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка" - декларировал еще полвека назад в своих размашистых строках Евгений Евтушенко. И на удивление оказался пророком не только в своем отечестве. Именно благодаря безвизовому режиму, объявленном в Беларуси в прошлом году, Брест в канун его тысячелетия уже посетили туристы из почти 60 стран. Об этом проинформировал БЕЛТА вице-мэр древнего города-героя на крутых берегах Западного Буга Вадим Кравчук.

Статистика привыкла сравнивать сухие цифры отчетов за сопоставимый период. По последним данным, уточняет агентство, в городе успели побывать 19,3 тысячи безвизовых туристов, а это значит, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток путешественников вырос вдвое. А всего за срок действия безвиза область гостеприимно приняла 38 тысяч зарубежных гостей, доход от посещения которых принес в городскую казну $2 млн.

Кстати, дополнительный импульс въездному туризму призван дать и недавний августовский указ, объединивший безвизовые зоны Брестской и Гродненской областей в одну, полагают городские власти. Популярно, по их оценке, брестское направление среди граждан стран Балтии, Германии и Чехии. А наиболее активно льготной возможностью пересечения границы РБ пользуются путешественники из Польши. Из этой страны прибыли 75 процентов зарубежных гостей.

Увеличение туристического потока местные руководители связывают с 1000-летием седого Бреста. Веками паспортные данные этого легендарного центра, о которых уже рассказывал "СОЮЗ", то становились лапидарнее, то наоборот - получали расширительные толкования. В летописях XII - XIII веков встречается, например, название Берестий, а спустя три века за ним закрепилось среди местных поселенцев название Бересть. В самом начале XX века город уже именовался Брест-Литовском, а в 30-е годы - Брест-над-Бугом, и только с сентября 1939 года штамп в городском муниципалитете оставался неизменным - Брест как неизменный крест славянского мужества и советского героизма.

Многих гостей привлекает в эти края событийный туризм, спортивные соревнования и фестивали. Да и многие природные объекты региона считаются эксклюзивными в Европе, где популярен экологический туризм. Действуют в историческом заповеднике археологический музей "Берестье" и даже музей ценностей, спасенных от незаконного вывоза таможней, есть и музей железнодорожной техники под открытым небом - 48 натурных образцов железнодорожной техники.

Старожилы обязательно напомнят, что помимо Беловежской пущи и Припятского Полесья в области более 50 заказников, создаются туристические стоянки, обустроено около 60 экологических веломаршрутов. А в агротуризме развивается кластерная форма, которая объединила усадьбы и субъекты туристической индустрии шести районов в единый туристический продукт.

Традиционно гости стремятся побывать в Брестской крепости, а новыми точками притяжения стали обновленные набережная реки Мухавец и Городской сад. Буквально за считанные дни городской достопримечательностью стал и светомузыкальный фонтан на пешеходной улице. По словам вице-мэра, перспективное будущее ожидает Парк тысячелетия и Брестский театр кукол.

Кстати, местные меломаны вас пригласят и в театр драмы и музыки, а у детей свой притягательный уголок чувств - кукольный мир, проводятся в Бресте и международный театральный фестиваль "Белая Вежа", и фестиваль белорусского национального кино.

А на главной пешеходной улице города - Советской - появился большой баннер для записи поздравлений с тысячелетием Бреста. Площадь этой "поздравительной открытки" впечатляет: несколько метров в длину и ширину. Брестчане желают родному городу благополучия, мирного неба и добра, вдохновения. Правда, встречаются и просьбы, например, о строительстве новых спортивных объектов.

В любви к городу над Бугом охотно признаются туристы из других регионов Беларуси. Своими впечатлениями от посещения областного центра делятся и иностранные туристы.