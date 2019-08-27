Чемпион Европы-2016 Жоау Мариу перешел в "Локомотив"

По неофициальным данным, Мариу проведет этот сезон в "Локомотиве", после чего "железнодорожники" могут выкупить его контракт у миланского "Интера" за 15 миллионов евро. Зарабатывать в столичном клубе Жоау будет три миллиона евро в год.

Мариу - чемпион Европы-2016. После успешного выступления на турнире во Франции он подписал контракт с "Интером". Впрочем, закрепиться в одной из ведущих итальянских команд ему так и не удалось. Остаток прошлого сезона Жоау и вовсе провел в аренде в лондонском "Вест Хэме".

Португалец стал третьим легионером в нашем первенстве, в активе которого победа на крупном международном турнире среди сборных. В этом статусе он присоединился к чемпионам мира-2014 в составе Германии - Бенедикту Хеведесу, выступающему, к слову, за "Локомотив", и новичку "Спартака" Андре Шюррле.