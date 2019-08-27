Что будет с курсом рубля в сентябре

Сергей Суверов, старший аналитик "БКС Премьер", специально для "Российской газеты":

- Наш базовый сценарий предполагает умеренное ослабление курса рубля в сентябре. Российская валюта в первые недели осени может торговаться в диапазоне 66-67,5 рублей за доллар. Основной причиной такой динамики может выступит разрушительный эффект торговых войн, создающий давление на нефтяные котировки, сырьевые валюты и на риск-аппетиты в целом.

Торговый конфликт США и Китая набирает обороты, выражаясь в войне пошлин и угрозах дальнейшего ослабления юаня. Это создает предпосылки для "жесткой просадки" экономики КНР. Риски замедления увеличиваются и для американской экономики вследствие потерь автомобильных компаний и сельхозпроизводителей из-за введения Пекином ответных таможенных пошлин.

По нашим оценкам, торговая война может стоить Китаю до двух процентов роста ВВП. Кроме того, девальвация юаня может привести к сокращению импорта нефти. Возможны негативные последствия и для других стран, в частности Германии, значительная часть экспорта машин и оборудования которой приходится на поставки в КНР. Все больше экономистов пророчат немецкой экономике рецессию до конца текущего года. Весь этот негатив может способствовать падению мировых фондовых индексов, в лучшем случае их высокой волатильности и уводить капиталы в безопасные валюты, такие как японская йена и швейцарский франк, а также в золото. При этом, как правило, средства инвесторов уходят из валют развивающихся стран на фоне ослаблением юаня, который выступает своего рода бенчмарком.

Против рубля играет и ситуация в ряде других развивающихся стран, в частности, в Аргентине, где на предстоящих в октябре выборах к власти могут прийти левые популисты. Это чревато новым дефолтом латиноамериканского государства. Вызывает тревогу и ситуация в Турции, где снова наметился тренд на падение лиры. Это создает дополнительные проблемы всему классу активов emerging markets.

Вероятное снижение ключевой ставки Банком России также теоретически играет против рубля, хотя перед уменьшением ставки обычно растет спрос на ОФЗ, что несколько балансирует ситуацию. Снижение ключевой ставки в РФ возможно из-за наметившегося тренда на уменьшение инфляции, а также в связи с желанием Банка России способствовать активизации экономического роста через сокращение ставок по кредитам. Так, после недавнего падения ключевой ставки в России ряд банков уже снизили ставки по ипотеке, которые сейчас колеблются в районе 9%.

Но есть и другие факторы, которые не дадут рублю сильно упасть в первый месяц осени. Например, спрос на ОФЗ остается высоким, их пока не затронули американские санкции, и реальные процентные ставки в России остаются положительными на фоне отрицательной доходности многих активов в Европе и Японии. Кроме того, Россия - одна из немногих развивающихся стран с двойным профицитом - бюджета и текущего счета, что привлекает в рублевые активы спекулятивный капитал в смутное время в мировой экономике.

Да и в западных странах торговая война может вынудить монетарные власти более агрессивно снижать ставки, а правительства - вводить новые налоговые стимулы, что может частично нейтрализовать негативный эффект от торговых войн, который пока носит во многом психологический характер. Например, в США обсуждается возможность снижения налога на прирост капитальной стоимости, о фискальных стимулах заявляют и власти Евросоюза.

Также могут быть позитивные подвижки в торговых переговорах США и Китая. Китай хочет разрешить торговый спор с США путем "спокойных" переговоров и выступает решительно против эскалации конфликта, заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Если сценарий ухода переговоров в сторону поиска компромисса получит развитие, рубль вполне может укрепиться до 64,5-65 рублей за доллар.