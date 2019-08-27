Стартом сезона для единственного в мире театра оперы и балета, чья главная аудитория - дети, стала не премьера, а долгожданный запуск фонтана "Бегущая по волнам" после ремонта на реконструированной площади перед величественным зданием театра, как и задумывала основательница коллектива Наталия Сац в 1979 году. Вообще в грядущие два сезона тема реконструкции и строительства для театра станет доминирующей, но не отменяющей появление новых постановок в его афише.

Театр начнет сезон путешествием по России своих популярных спектаклей "Дюймовочка", "Волшебник Изумрудного города", "Тайный брак" и других в рамках федеральной программы "Большие гастроли". Потом будут и премьеры, правда, в основном на Малой сцене, чтобы не пришлось новые спектакли сразу же подвергать "консервации", так как и в Большом зале и основном фойе уже совсем скоро будут работать не артисты, а строители.

К своему дню рождения 21 ноября Театр имени Наталии Сац вместе с венским театром "Ташенопер" и сербским "Мадленианум" представит камерный балет "Картинки с выставки" на музыку Мусоргского и Миттерера в постановке хореографа Кирилла Симонова и художника Вячеслава Окунева.

В декабре состоится главная оперная премьера сезона. Детскую оперу Вареласа "Волшебная лампа Аладдина" в постановке худрука театра Георгия Исаакяна и главного художника Станислава Фесько покажут на Большой сцене. Во второй половине сезона в Малом зале театр представит премьеры камерного одноактного балета Кирилла Симонова "Три поросенка" на музыку Оффенбаха и камерной оперы Филипа Гласса по роману Жана Кокто "Ужасные дети" в постановке также Георгия Исаакяна и художника Ксении Перетрухиной (музыкальный руководитель - Алевтина Иоффе).

Позже на Малой сцене будет сыграна мировая премьера оперы Михаила Броннера "Вредные советы" по знаменитому стихотворному циклу Григория Остера и показан камерный балет "Карнавал", на музыку Сен-Санса и Шумана. А главное, начнется масштабная реконструкция театра. В планах полная замена на Большой сцене всего сценического и светового оборудования на технику последнего поколения, ремонт зала и фойе. Намечено, что реконструкционные работы, на которые решением правительства РФ выделено около 1,8 млрд рублей, продлятся около года. И полностью обновленным и заново оснащенным театр откроется в 2021 году. Но Малая сцена не будет останавливать показы представлений.

Прямая речь

Георгий Исаакян, худрук Детского музыкального театра имени Наталии Сац:

- Для меня это уже десятый сезон в качестве руководителя театра. И я бесконечно благодарен всем своим коллегам за эти прекрасные годы интересной работы. Я надеюсь на наши новые спектакли и на то, что и премьеры прошлого сезона не потеряют той энергии, с которой они рождались. Убежден, мы не должны недооценивать глубину серьезности вопросов, которые ныне тревожат наших детей, но они пока не могут в силу возраста сформулировать. И настоящее искусство здесь очень хороший помощник в попытке найти ответы на все терзания детей и их родителей.