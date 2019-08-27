Новости

Сбербанк задумался над развитием бренда "Сбер" 19:42
Республика Сербская примет участие в работе МАКС-2019 19:17
Путин заявил о соблюдении графика "Турецкого потока" 19:06
Российскую "дочку" Samsung оштрафовали за координацию цен в торговой сети 18:55
На Урале восстановили железную дорогу, разрушенную "диверсантами" 18:53
Путин заявил о либерализации визового режима с Турцией 18:48
Полиция на западе Германии начнет раскрывать национальность преступников 18:47
В США умерла работавшая с Мишель Обамой дизайнер Изабель Толедо 18:28
В аэропорту Мюнхена объявили тревогу из-за транзитного пассажира 18:10
Белорусский силач победил на турнире в Тамбовской области 18:00
Умерла актриса из "Солдатов" и "Домашнего ареста" Людмила Мальцева 17:57
Турпоток между РФ и Абхазией вырос до 10 тысяч машин в сутки 17:49
Губернатор Подмосковья прокомментировал тарифы на МЦД 17:47
Собянин повысил с 1 сентября минимальную пенсию в Москве 17:37
Школьники Таймыра стали юнармейцами на боевом корабле Северного флота 17:21
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме 17:18
Мэрия обжаловала решение суда по митингу оппозиции 31 августа 17:14
Владимир Путин похвалил экипаж МКС 17:09
Путин заявил о новой поставке Турции С-400 17:02
Вышел трейлер "Бледной синей точки" - с Натали Портман в космосе 16:55
В России число больных сахарным диабетом выросло на 23 процента 16:50
В Оренбурге на улице обнаружили тело ребенка 16:44
Путин угостил Эрдогана мороженым 16:32
Эксперт назвал профессии, которым грозит исчезновение 16:27
В Беларуси подготовлен план развития отстающих регионов 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
27.08.2019 19:12
Рубрика: Культура

Карнавал вредных советов

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац открывает 55-й сезон
Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск № 190(7948)
Стартом сезона для единственного в мире театра оперы и балета, чья главная аудитория - дети, стала не премьера, а долгожданный запуск фонтана "Бегущая по волнам" после ремонта на реконструированной площади перед величественным зданием театра, как и задумывала основательница коллектива Наталия Сац в 1979 году. Вообще в грядущие два сезона тема реконструкции и строительства для театра станет доминирующей, но не отменяющей появление новых постановок в его афише.
Георгий Исаакян поздравляет дочь Наталии Сац — Роксану Николаевну - с 50-летием работы в театре. Фото: Елена Лапина/Театр Сац Георгий Исаакян поздравляет дочь Наталии Сац — Роксану Николаевну - с 50-летием работы в театре. Фото: Елена Лапина/Театр Сац
Георгий Исаакян поздравляет дочь Наталии Сац — Роксану Николаевну - с 50-летием работы в театре. Фото: Елена Лапина/Театр Сац

Театр начнет сезон путешествием по России своих популярных спектаклей "Дюймовочка", "Волшебник Изумрудного города", "Тайный брак" и других в рамках федеральной программы "Большие гастроли". Потом будут и премьеры, правда, в основном на Малой сцене, чтобы не пришлось новые спектакли сразу же подвергать "консервации", так как и в Большом зале и основном фойе уже совсем скоро будут работать не артисты, а строители.

Фото: пресс-служба фестиваля "Башня"
В Калининграде чеховскую шутку "Медведь" сыграли в театре кукол

К своему дню рождения 21 ноября Театр имени Наталии Сац вместе с венским театром "Ташенопер" и сербским "Мадленианум" представит камерный балет "Картинки с выставки" на музыку Мусоргского и Миттерера в постановке хореографа Кирилла Симонова и художника Вячеслава Окунева.

В декабре состоится главная оперная премьера сезона. Детскую оперу Вареласа "Волшебная лампа Аладдина" в постановке худрука театра Георгия Исаакяна и главного художника Станислава Фесько покажут на Большой сцене. Во второй половине сезона в Малом зале театр представит премьеры камерного одноактного балета Кирилла Симонова "Три поросенка" на музыку Оффенбаха и камерной оперы Филипа Гласса по роману Жана Кокто "Ужасные дети" в постановке также Георгия Исаакяна и художника Ксении Перетрухиной (музыкальный руководитель - Алевтина Иоффе).

Позже на Малой сцене будет сыграна мировая премьера оперы Михаила Броннера "Вредные советы" по знаменитому стихотворному циклу Григория Остера и показан камерный балет "Карнавал", на музыку Сен-Санса и Шумана. А главное, начнется масштабная реконструкция театра. В планах полная замена на Большой сцене всего сценического и светового оборудования на технику последнего поколения, ремонт зала и фойе. Намечено, что реконструкционные работы, на которые решением правительства РФ выделено около 1,8 млрд рублей, продлятся около года. И полностью обновленным и заново оснащенным театр откроется в 2021 году. Но Малая сцена не будет останавливать показы представлений.

Прямая речь

Георгий Исаакян, худрук Детского музыкального театра имени Наталии Сац:

- Для меня это уже десятый сезон в качестве руководителя театра. И я бесконечно благодарен всем своим коллегам за эти прекрасные годы интересной работы. Я надеюсь на наши новые спектакли и на то, что и премьеры прошлого сезона не потеряют той энергии, с которой они рождались. Убежден, мы не должны недооценивать глубину серьезности вопросов, которые ныне тревожат наших детей, но они пока не могут в силу возраста сформулировать. И настоящее искусство здесь очень хороший помощник в попытке найти ответы на все терзания детей и их родителей.

Культура Театр Музыкальный театр
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Началась вторая очередь поставок комплексов С-400 в Турцию
Собянин повысил с 1 сентября минимальную пенсию в Москве
Пушков дал совет сенатору США по поводу получения визы в Россию
СМИ: Зеленский определился с кандидатурой нового премьера Украины